Carlos III estrecha la mano de simpatizantes previo a su coronación

Un día previo a su coronación, Carlos III salió a saludar a los simpatizantes que estaban alrededor del Palacio de Buckingham. Lo hizo acompañado de su hijo mayor William que a su vez estaba junto a su esposa Kate Middleton.

Kate les dijo a los fanáticos reales que los hijos de la pareja, George, Charlotte y Louis (nietos de Carlos III), estaban "emocionados" y "un poco nerviosos". Al otro lado de la calle, Carlos III estaba dando su propio paseo, hablando con la gente que se inclinaba con entusiasmo sobre las barreras de protección.

📍 The Mall

05.05.2023

1 Day to Go#Coronation pic.twitter.com/s7jgZcUcr1 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 5, 2023

Las multitudes vitorearon y derramaron lágrimas de alegría cuando los miembros de la realeza los saludaron. Muchos acamparon días antes para tener un buen lugar el día de mañana cuando después de la coronación en la Abadía de Westminster, Carlos III haga su procesión.

“Es realmente un gran momento, una celebración también”. Kate Middleton, princesa de Gales.

Los actos con motivo de la coronación de Carlos III comenzaron desde hace meses, pero este viernes se llevó a cabo un ensayo final en la Abadía de Westminster. Luego, Carlos III y Camilla se dirigieron al Marlborough House para asistir a un almuerzo en honor a los gobernadores y primeros ministros del Reino Unido.

La silla en la que será coronado Carlos III, ya fue colocada dentro de la abadía de Westminster, la policía del Reino Unido también esta lista para mantener la seguridad durante el evento, tanto la de Carlos III como la de los asistentes. Además la gente ha mostrado aprobación hacia la realeza.

“No hay otro país que realmente tenga una monarquía como la nuestra. Somos tan afortunados. Es simplemente asombroso, absolutamente asombroso”. Judith Nix, Maestra jubilada

Asimismo, Carlos III y el primer ministro del Reino Unido Rishi Sunak se reunieron con los líderes de los países de la Commonwealth antes de la coronación. Ambos saludaron a los líderes de la mancomunidad, las asociaciones voluntarias de 56 países que Carlos III también dirige. Además ofrecieron un almuerzo para los primeros ministros y representantes reales de los otros 14 reinos donde es jefe de estado, incluidos Australia y Canadá.

La visita de Harry para la coronación de su padre, Carlos III

Un viaje relámpago y sin compañía. El príncipe Harry confirmó su intención de asistir a la ceremonia de la coronación de su padre Carlos III, pero se prevé que su visita a Inglaterra esté enfocada exclusivamente en el acto religioso. Su viajé será de 48 horas, incluidas las 20 que pasará en el avión que lo lleve hasta Londres. También está el hecho de la posible tensión entre hermanos después de las polémicas declaraciones que Harry hizo sobre William y su esposa Kate.

A esto hay que sumarle que el mismo día de la coronación, es el cumpleaños número cuatro del hijo mayor de Harry y Meghan Markle. Harry confirmó que asistirá a la coronación de su padre, pero no irá acompañado porque Meghan se quedará en California para festejar al pequeño. Archi y Lilibet, los hijos de esta pareja, no recibieron títulos reales al momento de nacer, sin embargo se convirtieron en príncipe y princesa cuando su abuelo, el Carlos III ascendió a monarca.

