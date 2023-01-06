Carlos Joaquín rinde protesta como embajador en Canadá

Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo, rindió protesta como embajador de México en Canadá, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Con 23 votos a favor, 12 en contra y una abstención, los legisladores aprobaron su nombramiento.

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, fue quien le tomó protesta a Carlos Joaquín como embajador en Canadá.

El Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Carlos Joaquín, propuesto por el Ejecutivo.

La Segunda Comisión de Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública dictaminaron que Carlos Joaquín González tiene las cualidades y requisitos para desempeñarse como embajador en Canadá, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Carlos Joaquín González se compromete a impulsar a México

Durante la exposición de su plan de trabajo, el exgobernador de Quintana Roo, dijo que era clave la presencia de México en Canadá, por lo que buscará que se siga con la promoción en ese país de los sectores empresarial, académico y cultural.

El nombramiento de Carlos Joaquín se da casi tres semanas después de lo previsto, luego de que en el Congreso lo clasificó como un tema de no urgencia.

Sin embargo, la propuesta de AMLO para que Carlos Joaquín fuese embajador de México en Canadá causó críticas, en respuesta, el Presidente dijo estar seguro de que el exmandatario estatal contaba con la experiencia para representar al país en el exterior.

"Somos libres, creo que el exgobernador hizo bien su trabajo. Él nos apoyó en todos los programas que se iniciaron, ahora con más confianza con Mara, pero los dos se han portado muy bien”, dijo durante la mañanera del pasado 22 de diciembre.