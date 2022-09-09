Nuevos títulos para Guillermo y Catalina; príncipe y princesa de Gales
Carlos III otorga los títulos de príncipe y princesa de Gales a su hijo mayor, Guillermo, y a su nuera, Catalina.
El Rey Carlos de Inglaterra otorgó el viernes los títulos de príncipe y princesa de Gales a su hijo mayor, Guillermo, y a su nuera, Catalina, transmitiendo los títulos que anteriormente ostentaban él y su difunta esposa Diana.
"Con Catalina a su lado, nuestros nuevos príncipe y princesa de Gales seguirán, lo sé, inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a poner en el centro a los marginados, en lo que se puede prestar una ayuda vital", dijo Carlos en su primer discurso a la nación como soberano.
Carlos, que se convirtió en príncipe de Gales en 1958, se convirtió automáticamente en rey a la muerte de su madre, la Reina Isabel, el jueves.
Hoy en la historia: 9 de septiembre pic.twitter.com/bELv3mbb1T— Reuters Latam (@ReutersLatam) September 9, 2022