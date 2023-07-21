Tornado causa severos daños y deja al menos 16 heridos en Carolina del Norte

Un poderoso tornado devastó parte del centro de Carolina del Norte, Estados Unidos, edificios resultaron severamente dañados, varios árboles fueron derribados, las instalaciones de una farmacéutica sufrieron daños considerables y al menos 16 personas resultaron heridas.

Los informes indicaron que el ciclón aterrizó en el condado de Nash y duró una hora, cubrió una distancia de 32 kilómetros en los que dejó caos y destrucción.

En redes sociales circularon varios videos del momento en que el tornado golpeó Carolina del Norte. En las imágenes se aprecia una nube de embudo gigante que se eleva por encima de los árboles.

En otros clips se ve cómo la poderosa nube arrancó el techo de una casa y arrojó los escombros en el aire. Varias familias perdieron su patrimonio.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el tornado dejó 16 personas heridas, dos de ellas se reportan graves. Además, hay al menos 89 estructuras dañadas por el tornado.

El tornado sorprendió al golfista Pat Smith y sus amigos en un campo de golf local. Smith tuvo que buscar refugio en un carrito de golf y dijo que estaba muerto de miedo.

Tornado en Carolina del Norte daña instalaciones de Pfizer

Una instalación de Pfizer en las cercanías de Rocky Mount sufrió daños significativos por el tornado, aunque no hubo informes de heridos graves, según un comunicado emitido por la compañía farmacéutica.

Esta fábrica es una de las más grandes del mundo en su tipo, produce el 25 por ciento de los medicamentos que se distribuyen en Estados Unidos.

Actualmente, Estados Unidos sufre por escasez de al menos 300 medicamentos, el golpe del tornado en Carolina del Norte agravará esta situación.