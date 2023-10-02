Al menos 9 lesionados tras accidente en carretera federal 307 en Tulum

Durante la jornada de este 1 de octubre 2023, se registró un accidente en la carretera federal 307 a unos cuantos kilómetros de Tulum en Quintana Roo, justo en el carril que va de sur a norte.

Una unidad del Transporte foráneo del Sindicato Lázaro Cárdenas del Río se accidentó mientras efectuaba un viaje entre Tulum y Playa del Carmen en el carril de sur a norte.

#ÚltimaHora Nuevamente carreterazo en la 307 a unos kilómetros de #Tulum. Transporte foráneo del Sindicato Lázaro Cárdenas del Río 9 personas lesionadas, 6 trasladados entre ellos uno de gravedad, en la van venían 10 personas contando el operador. Vía @PoletPerera pic.twitter.com/zECVNV2Tyw — Israel Herrera (@IsraelHerreraMX) October 2, 2023

Informes preliminares señalan que diez personas, entre ellas el chofer, viajaban a bordo de una combi al momento del accidente. Servicios de emergencias reportan a 9 personas lesionadas, de estas 6 han sido trasladadas a hospitales debido a la gravedad de sus lesiones.