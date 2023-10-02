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Al menos 9 lesionados tras accidente en carretera federal 307 en Tulum

Carretera federal 307 en Tulum, se registra aparatoso accidente que deja a 9 personas lesionadas, 6 de gravedad.

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Al menos 9 lesionados tras accidente en carretera federal 307 en Tulum

Escrito por: Arturo Engels

Durante la jornada de este 1 de octubre 2023, se registró un accidente en la carretera federal 307 a unos cuantos kilómetros de Tulum en Quintana Roo, justo en el carril que va de sur a norte.

Una unidad del Transporte foráneo del Sindicato Lázaro Cárdenas del Río se accidentó mientras efectuaba un viaje entre Tulum y Playa del Carmen en el carril de sur a norte.

Informes preliminares señalan que diez personas, entre ellas el chofer, viajaban a bordo de una combi al momento del accidente. Servicios de emergencias reportan a 9 personas lesionadas, de estas 6 han sido trasladadas a hospitales debido a la gravedad de sus lesiones.