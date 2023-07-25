¿Carreteras musicales? Estos países ponen canciones si vas a la velocidad correcta

A lo largo del mundo existen múltiples maneras de solicitarle a las personas que respeten el límite de velocidad, especialmente en las autopistas, pues permiten un rango mayor; sin embargo, en Hungría implementaron las carreteras musicales, una peculiar manera de hacerle ver a los automovilistas que excedieron los límites.

En redes sociales compartieron un video en el que un conductor se sorprende por la música que suena al viajar a la velocidad adecuada, pues esta iniciativa permite que las personas disfruten de una canción mientras cumplen con los parámetros de velocidad en la carretera 67, inaugurada en 2019.

La melodía en la carretera de Hungría tiene una duración de 30 segundos y hace alusión a la emblemática canción “Road 67” de la banda de rock húngara Republic, por eso, muchos húngaros se mostraron motivados, pues tiene coherencia con el tramo en que cruzan; esta iniciativa no sólo pasa en Hungría, también en otras carreteras del mundo, ¿cuáles son?

Hungary’s musical road will sing to drivers going the right speed pic.twitter.com/20seHpgSYf — Historic Vids (@historyinmemes) February 2, 2023

¿Qué otras carreteras musicales hay en el mundo?

¡Tomen nota! La musicalización en las carreteras no es nuevo, en 1995 Dinamarca se convirtió en el parteaguas para que los ciudadanos tomarán conciencia sobre respetar los límites de velocidad de una forma distinta, no a través de multas, pero sí con música, otras de las naciones que se sumaron a la iniciativa de las carreteras “toca música” son:



China : Se reproduce al sureste de Beijing con la canción “Oda a la patria” si los conductores respetan el límite de velocidad establecido.

: Se reproduce al sureste de Beijing con la canción “Oda a la patria” si los conductores respetan el límite de velocidad establecido. Corea del Sur : En el país surcoreano las carreteras con música se encuentran en Anyang, Gyenggi y mantienen una variedad de canciones como Mary Had a Little y Bicycle.

: En el país surcoreano las carreteras con música se encuentran en Anyang, Gyenggi y mantienen una variedad de canciones como Mary Had a Little y Bicycle. Estados Unidos: El 5 de septiembre de 2008 llegó a California la música con llas primeras siete notas de la canción de lucha de los Auburn Tigers.

Emiratos Árabes Unidos : En la ciudad de Al Ain las personas que respetan los límites de velocidad escuchan el himno nacional; sin embargo, se plantea la posibilidad de retirarse para mejorar los sonidos.

: En la ciudad de Al Ain las personas que respetan los límites de velocidad escuchan el himno nacional; sin embargo, se plantea la posibilidad de retirarse para mejorar los sonidos. Países Bajos: ¡Qué bonito! En el pueblo de Jelsum reproducen el himno de la provincia, pero, en caso de no respetar la velocidad permitida la canción poco a poco se irá desafinando.

Indonesia: ¿Un buen día para cumplir años? La canción que sintonizan en algunas de sus autopistas es Happy Birthday To You.

¿Cuáles son los limites de velocidad en las autopistas mexicanas?

Actualmente México no cuenta con carreteras musicales como otros países del continente europeo y asiático; sin embargo, sí establece los limites de velocidad que tienen que cumplir los conductores, en caso de no acatarlos serán acreedores a una multa. Los rangos de tránsito que permiten en el país son:

