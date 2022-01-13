Carta de soldado de la Segunda Guerra Mundial llega 76 años tarde

El Servicio Postal de Estados Unidos entregó la carta de un soldado que sirvió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, la misiva llegó 76 años más tarde.

La carta del soldado estaba dirigida a su madre en Massachusetts, con fecha de 1945, pero su entrega tuvo un retraso de 76 años, por lo que el escrito fue entregado a la esposa del soldado, el pasado 9 de diciembre de 2021.

Angelina Gonsalves, de 89 años de edad, recibió un regalo del pasado cuando el Servicio Postal estadounidense dejó el escrito en su casa en Woburn, Massachusetts, en las afueras de Boston.

Sin embargo, la carta no era para ella, sino para la mamá del soldado que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, quien también se llamaba Angelina pero que falleció hace varios años en Estados Unidos.

La carta, que llevaba un sello de seis centavos, fue escrita en papel blanco largo y tenía fecha del 6 de diciembre de 1945. En ese momento, John Gonsalves, de 22 años de edad, era sargento del ejército de Estados Unidos y escribió la misiva desde Bad Orb, Alemania.

¿Qué decía la carta del soldado de la Segunda Guerra Mundial?

La esposa del soldado indicó para un medio local que John Gonsalves falleció en 2015 a los 92 años de edad, por lo que fue “una grata sorpresa” volver a ver la letra de hombre, lo que calificó como “un viaje en el tiempo”.

Añadió que en la carta, el soldado habló de los duros momentos que vivió en Alemania luchando durante la Segunda Guerra Mundial, incluso habló de lo mala que era la comida.

“Querida mamá: Recibí otra carta tuya hoy y me alegró saber que todo está bien”, así inició la carta. “En cuanto a mí, estoy bien y me llevo bien. Pero en cuanto a la comida, es bastante mala la mayor parte del tiempo”.

En la carta, el soldado también le anunciaba a su mamá sobre su pronto regreso a Estados Unidos, sin embargo, la misiva no llegó a su destino a tiempo, sino hasta 76 años después.

