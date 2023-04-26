“Cartas a Trump”, libro del expresidente de EU, se coloca como el más vendido de Amazon

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, otra vez está dando de qué hablar, pero ahora en el ámbito empresarial por su más reciente libro “Cartas a Trump”, obra que se ubicó en el primer lugar en la lista de los más vendidos de Amazon a un día de lanzarse al público.

"Cartas a Trump" contiene correspondencia privada que el político republicano sostuvo con exmandatarios como Barack Obama, George W. Bush y Richard Nixon. También presenta conversaciones que, a lo largo de los años, guardó con famosos como Oprah Winfrey, Michael Jackson, la difunta princesa Diana, entre otros.

“Recibimos muchas cartas excelentes de muchas personas excelentes y de personas no tan excelentes, para ser honesto con ustedes... Pero son personas muy famosas y probablemente nunca ha habido tanta diversidad como esta en términos de personas de dónde provienen las cartas y de quién provienen", declaró Trump a periodistas de Estados Unidos unas semanas antes del lanzamiento de su segundo libro desde que dejó la presidencia.

¿Cuánto cuesta el libro "Cartas a Trump"?

El libro del magnate y expresidente de Estados Unidos salió a la venta el 25 de abril con un costo oficial de 99 dólares, es decir, 1800 pesos aproximadamente.

Sin embargo, si eres muy aficionado de las políticas y decisiones que tomó Trump durante sus cuatro años como mandatario, entonces debes saber que existe otra versión de la obra, una que cuesta 399 dólares (7 mil 241 pesos), con la firma a mano del republicano.

¿Qué cartas incluye el nuevo libro de Donald Trump?

El libro de Trump es publicado por la editorial Winning Team, la cual fue fundada por su hijo Donald Trump Jr., y el político republicano Sergio Gor. Según la descripción oficial, se trata de una obra con más de 150 cartas, junto con comentarios y fotografías de personalidades.

“Mucho antes de entrar en política, Donald Trump vivió una vida extraordinaria. Ningún libro destaca sus relaciones icónicas como Cartas a Trump, y estamos encantados de poder compartirlo con nuestros lectores”, declaró Gor al anunciar la publicación en Estados Unidos.

Entre las cartas se encuentran algunas en las que entabló conversaciones con Barack Obama, George W. Bush, Kim Jong Un, Jair Bolsonaro, Oprah Winfrey, Michael Jackson, Diana de Gales, Hillary Clinton, entre otros.