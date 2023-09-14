“Estamos decepcionados": Casa Blanca responde a juez que falla contra “Dreamers” en Texas, EU

La Casa Blanca lamentó la decisión del juez de la Corte de Distrito en el Sur de Texas, que falló contra el reglamento que permite permiso de trabajo a migrantes traídos a Estados Unidos (EU) cuando eran niños, conocidos como “Dreamers”.

El miércoles, Andrew Hanen, falló en contra del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), debido a que consideró que el reglamento emitido en la administración de Joe Biden no resuelve los problemas que llevaron a considerar a este programa como ilegal en 2021.

Ante ello, la Casa Blanca mencionó en un comunicado que cientos de miles de beneficiarios de esta disposición han podido vivir y trabajar de forma legal en Estados Unidos sin temor a ser deportados. Agregaron que están en desacuerdo con la resolución de la corte y continuarán con los trámites.

“Estamos profundamente decepcionados (...) Como lo hemos manifestado, estamos en desacuerdo con la conclusión de la Corte de Distrito sobre que la DACA es ilegal, y continuaremos defendiendo esta política vital de los retos legales”, señaló la presidencia de EU.

Añadieron que el Departamento de Seguridad Nacional “continuará procesando las renovaciones de los actuales beneficiarios de DACA y Seguridad Nacional puede continuar aceptando solicitudes” provenientes de los “Dreamers”.

SRE dará seguimiento

Por su parte, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, aseguró que dará seguimiento al proceso judicial que prevalece contra el DACA. Consideró que la resolución impacta en su mayoría a personas de origen mexicano.

La @SRE_mx toma nota con gran preocupación de la decisión de la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas de declarar inconstitucional el programa #DACA, que impacta en su gran mayoría a personas mexicanas.



Los y las #Dreamers han contribuido de manera significativa al… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 14, 2023

¿Qué es DACA?

La Acción diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es una medida para las personas que llegaron a Estados Unidos y con ello evitar una deportación en un periodo de dos años, sujeto a renovación. Además, quienes sean beneficiarios de este programa, podrán pedir una autorización de empleo.

Aunque este trámite no brinda estatus legal, ayuda a diferir las acciones legales de deportación y otros trámites migratorios.