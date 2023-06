Casi se roban más de 300 mil pesos en Guadalajara, Jalisco

Ni los pisos se salvan de la delincuencia, en Guadalajara, Jalisco un conductor que llegó desde Chihuahua con su esposa e hijo transportaba alrededor de 35 toneladas de vitropisos en un tráiler, estas las llevó hasta una tienda para esperar a ser descargadas, fue en ese momento que sujetos llegaron y con marros quebraron los vidrios de la unidad para someter al conductor y su familia, ellos quería apoderarse de la mercancía valuada en 350 mil pesos, así narró el chofer Saúl, lo ocurrido:

” Cuando tocaron los marrazos yo les dije a ver tranquilos cabrones traigo a mi familia tranquilos no no no no no no no si no haces caso luego luego me amenazaron si no haces caso que le iban a hacer daño al niño pues, no, no “

No pudieron llevarse el tráiler

Luego de que los ladrones lograron someter a la familia, estos intentaron huir sin embargo la flecha acardán de la pesada unidad se zafó y esta ya no pudo seguir su camino, por lo que tráiler detuvo la marcha hasta el cruce de la avenida Juan de la Barrera y 18 de marzo, ahí los despojaron de celulares, más de cuatro mil pesos y hasta los juguetes del pequeño, tal como lo cuenta Saúl:

-"Me quitaron todo mi dinero, el de ella de hecho

-Traías mucho dinero?

- En total traíamos 4000 verdad hija, eran 1500 para los libros del niño, ya me fui caminando para la gas y vi la patrulla y dije oiga, me acaban de atracar le digo , así, así ,así le digo el camión no se lo llevaron porque aventó la cruceta si no “

Por este hecho, la policía de Guadalajara se hizo presente en el punto para brindarle las primeras atenciones y hacer del conocimiento al agente del ministerio público, de este suceso no hay personas detenidas.