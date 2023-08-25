Denuncian irregularidades de la policía en el caso de Carlos Aranda: “No hay una necropsia de ley”

Luego de encontrar su cuerpo en un lago de Canadá, la familia de Carlos Aranda mantiene los cuestionamientos al proceso efectuado por las autoridades locales, quienes ahora confirmaron su deceso, a pesar de que ningún familiar reconoció el cuerpo del joven de 30 años.

Así lo dio a conocer el padre, Octavio Aranda, en entrevista con Hechos AM, donde expresó su desesperación por el procedimiento que han seguido los policías canadienses desde que inició la investigación, ya que ha estado lleno de dudas e incluso las calificó como “mal hechas”.

“Desgraciadamente, la policía de Canadá se atrevió a sacar un boletín oficial donde ellos, con un ‘experto’, identificaron por medio de imágenes y fotos el cuerpo que supuestamente es de mi hijo. Esto nosotros no lo compartimos, porque todo lo que se dice se tiene que comprobar científicamente”, aseguró el padre del mexicano desaparecido desde el 7 de julio.

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Según lo descrito por Octavio, ellos tienen que ir a identificar el cuerpo y “mínimamente que nos saquen el ADN para comprobar y estar seguro”, pues no concibe que se esté confirmando la muerte de su hijo sin antes el reconocimiento por parte de sus familiares directos.

Por si fuera poco, el papá de Carlos Aranda volvió a criticar el primer reporte que las autoridades canadienses le entregaron en los primeros pasos de la investigación, la cual se limitó a la descripción de los hechos que ellos ya tenían conocimiento.

Hago hincapié a ustedes: la policía ha estado actuando mal. Desde el momento en que nos entregaron el reporte. (...) No viene nada, ni un sustento de que es un reporte policiaco, solo es un relato que nosotros ya sabíamos Octavio, padre de Carlos Aranda, para Hechos AM

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De igual forma, Octavio aseguró que han recibido apoyo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en boletos y pasajes; sin embargo, ha estado pidiendo que le permitan llevar un perito, pues necesita una segunda opinión de lo que están haciendo.

“Tengo derecho a ver el cuerpo, a que me comprueben con ADN para que yo tenga la seguridad. Por eso yo estoy solicitando a la SRE un experto, un perito para tener una segunda opinión”, mencionó el padre de Carlos Aranda. “Yo no sé con qué intención lo está haciendo la policía de Canadá en apresurar e informar eso. Nosotros estamos inconformes”, sentenció.