Detectan primer caso de hongo amarillo en India

India enfrenta no solo la pandemia por coronavirus, sino también una epidemia a causa de mucormicosis, mejor conocida como hongo negro; además, recientemente se reportó el primer caso de hongo amarillo.

Medios locales indicaron que el caso por hongo amarillo se ubica en Ghaziabad, una ciudad del estado de Uttar Pradesh, que limita con Nepal.

El paciente con hongo amarillo, cuya identidad y edad se desconocen, ya recibe tratamiento contra esta infección, luego de que en los últimos días presentó hinchazón en el rostro que le impidió abrir los ojos, así como sangre en orina y nariz.

Este primer caso de hongo amarillo tenía dos meses con tratamiento por Covid-19. Autoridades sanitarias han indicado que el tratamiento con esteroides podría desencadenar las infecciones por mucormicosis, pues esta eleva los niveles de azúcar.

¿Qué es y cuáles son los síntomas del hongo amarillo en India?

El hongo amarillo es un tipo de mucormicosis que provoca diversos síntomas entre los que destacan: falta de apetito, pérdida de masa corporal, estado de letargo y lento proceso de cicatrización de heridas, lo que puede provocar secreción de pus.

Las consecuencias de esta infección por hongo amarillo podría provocar ojos hundidos, falla orgánica, incluso la necrosis.

Prevención y tratamiento para el hongo amarillo en India

De acuerdo con medios locales, el hongo amarillo puede evitarse con la higiene en el espacio donde se encuentra el paciente, al reducir la exposición a alimentos en estado de descomposición y heces fecales, además de evitar la humedad.

La infección por hongo amarillo se trata con un fármaco conocido como anfoterecina-B, aunque no se precisa su tasa de letalidad.

India declara epidemia por hongo negro en 19 regiones

Este lunes, autoridades locales realizaron la declaratoria de epidemia en la zona de Jammu y Cachemira por los casos de hongo negro que ya rebasaban los ocho mil. Pero la cifra de regiones con declaratoria de epidemia por mucormicosis ya aumentó a 19.

La semana pasada en el estado de Bihar se reportaron al menos cuatro casos de hongo blanco, cuya infección provoca daños en los pulmones, riñones, cerebro, genitales, estómago, uñas y boca.

Según médicos, los pacientes con tratamiento prolongado por esteroides, con diabetes y aquellos que reciben oxígeno a causa de Covid-19 son más propensos a contraerlo.

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