Caso de Melissa Lucio, la primera latina que será ejecutada en Texas

El próximo 27 de abril Melissa Lucio será ejecutada en Texas acusada de la muerte de su hija de dos años. Sin embargo, su equipo presentó una solicitud de clemencia ante el gobernador Grag Abott, tras una investigación que dio un giro al caso.

Los abogados de Melissa Lucio presentaron evidencia de que la muerte de la niña realmente se trató de un accidente, como siempre declaró la madre, y no de un homicidio, como aseguraron las autoridades y por lo que fue sentenciada a muerte.

¿Qué pasó en el caso de Melissa Lucio?

Melissa Lucio y su familia vivían en extrema pobreza, les cortaban la electricidad constantemente y en cinco años se mudaron 26 veces en Texas, fue en una de esas mudanzas que ocurrió la tragedia.

De acuerdo con las declaraciones de Melissa Lucio, el 15 de febrero de 2007, la mujer, su esposo y sus 12 hijos se estaban mudando del apartamento de dos pisos donde habían vivido los últimos meses.

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Melissa Lucio, una madre latina sentenciada a pena de muerte en Texas. Se le acusa de maltratar y asesinar a una de sus 13 hijos, una niña de 2 años. pic.twitter.com/CPoA4xMTRj — Melissa Cubero (@melissitacubero) April 2, 2022

Melissa Lucio indicó que durante los trabajos de mudanza descuidaron a su hija Mariah, de dos años edad, por unos minutos, cuando se dio cuenta que la menor no estaba salió a buscarla y la encontró tirada en las escaleras con sangre en la boca.

Pero al no ver lesiones visibles mayores, Melissa y su esposo continuaron con las tareas de mudanzas. Dos días después, el marido llamó a emergencias para reportar una emergencia: su hija de dos años no respiraba.

Autoridades condenan a Melissa Lucio por la muerte de su hija

La menor falleció a consecuencia de una contusión craneoencefálica, no obstante, las autoridades de Texas aseguraron que se trató de malos tratos por parte de su mamá.

Los abogados de Melissa Lucio indicaron que tanto los fiscales como los policías asumieron que Melissa era la causante de la muerte “basándose en su presunción de cómo se ve una madre en duelo”.

"No se reconoció que Melissa estaba experimentando síntomas de su desorden traumático debido a que toda su vida fue víctima de abuso sexual infantil y violencia por parte de sus parejas".

Las autoridades se basaron en la confesión de la mujer, quien aseguró la hicieron declarar cosas que no habían pasado, a pesar de que al principio nego maltratar a su hija, así como las declaraciones de un policía que en el juicio dijo “estar seguro” de que ella era la causante de la muerte. También tomaron en cuenta las heridas en el cuerpo de la niña, que dos días antes se había caído de las escaleras.

Nueva evidencia dio un giro al caso de Melissa Lucio

Los últimos 15 años, Melissa Lucia los pasó en una prisión en Texas, mientras sus abogados intentaron poner una apelación a la sentencia de ejecución que se llevará a cabo el próximo 27 de abril.

Durante el proceso de apelación contactaron con un reconocido médico forense, quien afirmó que las heridas de la niña coincidían con una caída como la que describió Melissa Lucio a los policías de Texas.

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En 2007, las autoridades tampoco tomaron en cuenta el historial médico de la menor, el cual informaba que tenía dificultades para caminar lo que le provocaba caídas constantes, las cuales estaban documentadas.

También tenía una herida traumática cerebral anterior. Además la niña presentó comportamientos consistentes con un trauma en la cabeza dos días antes de morir, como exceso de sueño y pérdida de apetito.

Y que los moretones en su cuerpo el día de su muerte se debían al trastorno de coagulación que también padecía Mariah, y que fueron causados por la caída.

Buscan indulto para Melissa Lucio

La defensa de Melissa Lucio busca un indulto a través de las declaraciones de varios expertos quienes confirman que la muerte de la niña de dos años se debió a un accidente y no a maltratos por parte de su madre.

En la carta enviada al gobernador de Texas, explican todos los errores cometidos durante el proceso, y piden un indulto para ella y así evitar que se cumpla la pena de muerte.

