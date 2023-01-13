Notario niega haber avalado “confesión” en favor de Yasmín Esquivel

El pasado miércoles 11 de enero, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón confirmó que la tesis de la Ministra Yasmín Esquivel era "copia sustancial" de otra; sin embargo, la UNAM trasladó el procedimiento a la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a que "carecen de mecanismos" para anular su título universitario.

Ante esta situación, un nuevo capítulo se suma a la polémica con la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues a través de un comunicado, el notario Amando Mastachi Aguario, negó haber avalado la confesión en el documento donde el estudiante Édgar Ulises Báez plasmó su firma.

De acuerdo con la Ministra Yasmín Esquivel, el alumno señalado manifestó ante el notario: "de ese trabajo tomé varias referencias y texto (...) pude tomar varias partes importantes del trabajo de ella en el año de 1985 y 1986", por lo que confirmó que la tesis era de su autoría.

La Ministra Yasmín Esquivel aspiró a presidir la SCJN previo a su acusación de plagio de tesis|FIA

Con el objetivo de esclarecer los hechos, el notario Amando Mastachi dio a conocer a la opinión pública los siguientes puntos:



Mi intervención fue a rogación de parte que recibí por escrito el día 28 de diciembre del año 2022 y no por iniciativa propia.

Como Notario, dicha diligencia la atendí dentró del marco legal en el domicilio de quien se identificó con el nombre de Edgar Ulises Báez Gutiérrez el día 29 de diciembre del año 2022.

el día 29 de diciembre del año 2022. Por lo que, una vez que quedó debidamente identificado el señor Edgar Ulises Báez Gutiérrez, mi participación se limitó única y exclusivamente a DAR FE DE PUESTA DE SU FIRMA Y RECONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO que él me exhibió en ese momento, por lo que yo como Notario no avalo el contenido de dicho documento.

Por este motivo y ademas de realizar una "Fe de Hechos" de lo ocurrido, el Notario Amando Mastachi Aguario de deslindó de la validez de la afirmación por parte del alumno, y se limitó a reconocer su firma y existencia del documento.

#EnLaMañanera | Por segunda ocasión en la mañanera, el presidente @lopezobrador_ se lanzó contra el rector de la #UNAM Enrique Graue, después de que avaló que su institución concluyó que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel es un plagio que data desde 1987 pic.twitter.com/AhTiBzgJkT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2023

¿Qué dijo la UNAM de la tesis de Yasmín Esquivel?

A pesar de que la FES Aragón determinó que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel era una ‘copia sustancial’ de la presentada por el alumno de Derecho Edgar Ulises Báez, la UNAM especificó que el título profesional de la Ministra no puede ser anulado, pues la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional.

Por este motivo, el caso fue derogado a la SEP, quienes continuarán con el proceso en caso de una invalidez de título profesional.

