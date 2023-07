Los otros casos de conductas indebidas de policías de Chiapas

Luego de darse a conocer el altercado entre un habitante y un ciudadano de San Cristobal de las Casas, se supo que hay más casos del mal actuar de policías de Chiapas, uno de ellos ocurrió en el pasado mes de mayo cuando otro video se viralizó en redes sociales, en el se ve también a un policía estatal de Chiapas que baja de la patrulla para esculcar a un hombre que está tirado en la banqueta, aparentemente ebrio, le saca algo y lo entrega a su compañero, le robaron su cartera.

Este hecho ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, vecinos dijeron que el hombre no pudo entrar a su casa, porque estaba muy tomado, estos elementos ya fueron suspendidos.

También en ese mes de mayo policías en estado de ebriedad dispararon al aire, lo que provocó que hirieran a Michelle una niña de apenas nueve años una de las balas se incrustó en su cabeza y fue internada en el hospital Gilberto Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de este caso uno ya fue detenido pero el otro está prófugo, la menor ya se encuentra en casa en buen estado de salud.

El reciente caso de mal actuar de policías en Chiapas

Hace unos días ocurrió un altercado entre un policía estatal en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y un ciudadano, esto luego de que le hicieran la parada en un retén para revisión, el habitante pide al oificial que se indentifique para asegurarse de que fueran servidores públicos, sin embargo la conducta del uniformado no era lo que esperaba, incluso fue grabado y se viralizó en redes sociales, aqui un extracto del video:

” Me dicen Juan y me apellido Ruiz

- No estoy preguntando tu apodo, es tu nombre completo, porque ese es mi derecho también como que soy,

particularmente no sé con quién gente me estoy parando ahorita

- Te estás parando con la autoridad amigo ?, no te estás parando con el crimen organizado, sale, si fuera yo del crimen no te estuviera yo ni preguntando, si fuera yo del crimen, tres cachetadas te hubiera yo dado y estuvieras boca arriba y ya estuvieras con un plomazo en la cabeza “

"Si yo fuera delincuente del crimen organizado, así como ando uniformado ya te hubiera callado la boca"



En San Cristóbal de las Casas, #Chiapas, un ciudadano fue detenido en un retén que le impedía el libre tránsito, por lo que trató de asegurarse que quienes lo detuvieron eran… pic.twitter.com/c6tda0wgiN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 15, 2023

El habitante no se dejó amedrentar

A pesar de la actitud del oficial en contra del ciudadano, este no se dejó amedrentar, este hecho quizá provocó más el enfado del uniformado quien subió su tono agresivo y amenazante:

” Por eso, si yo fuera delincuente del crimen organizado, así como ando uniformado ya te hubiera callado la boca desde qué horas, ya te hubiera yo mínimo, mínimo, dos plomazos en el pecho y ahí te hubiera yo dejado, Si yo fuera del crimen, nomás llego y pum y me voy pa, pa, pa, me los echo a todos y ya me voy

-Por eso, cómo te llamas ?

- Soy Miguel Pérez, Pérez “

Luego le ordena al conductor bajarse del vehículo y lo amenaza ahora con arrestarlo por faltas a la autoridad, sin embargo otro policía interviene y le dice al conductor continúe su camino.

A través de un comunicado, la secretaría de seguridad y protección ciudadana informó que el sujeto que aparece en el vídeo sí pertenece a la corporación y ya fue retirado momentáneamente de sus operaciones en lo que se realizan las investigaciones para que sea merecedor a una sanción de acuerdo con las normas de esta institución.