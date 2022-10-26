Castigarán con cárcel a familiares que encubran feminicidas

La Cámara de Diputados aprobó un paquete de reformas a 5 ordenamientos legales para frenar la violencia en contra de las mujeres y ampliar la sanción a familiares que encubran a feminicidas. Podrían ir a la cárcel hasta por 3 años.

Con 455 votos a favor y 23 abstenciones, los diputados establecieron en el Código Penal Federal para que las excusas absolutorias no tengan efecto para acusar y castigar con prisión a ascendientes y descendientes consanguíneos o afines que protejan a un agresor en caso de feminicidio.

Se establecen penas de tres meses a tres años de prisión al padre, madre, pareja o familiares en primera línea que encubran al feminicida.

La diputada de Morena, Laura Imelda Pérez Segura al fundamentar el dictamen “es decir, que aquellas circunstancias que impiden que se aplique el castigo previsto para un delito cuando él o la, el encubridor sea o sean familiares consanguíneos o personas ligadas con el delincuente por amor, respeto, gratitud o amistad no sean aplicables cuando ellas o ellos oculten a un responsable del delito de feminicidio, también denominada por los colectivos como ley Montse. Hoy damos un paso más en el combate a la violencia contra nosotras las mujeres al eliminar las vías de apoyo para los feminicidas”.

Se toman en cuenta amenazas contra las mujeres.

Las reformas también catalogan la violencia por razón de género también en ámbito comunitario y político y a la existencia de amenazas directas o indirectas contra la victima de feminicidio.

Además, obliga al Ministerio Público, a la policía y a jueces a investigar, actuar y juzgar con perspectiva de género.

Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia dijo que estas reformas son un clamor de mujeres y están enriquecidas con apoyo de la Suprema Corte de Justicia.

“La terrible corrupción, negligencia y omisión de las fiscalías, de instituciones de procuración de justicia tiene que terminar. Exigimos, pedimos, que los encargados de administrar la justicia en este país hagan su trabajo y lo hagan bien, porque de eso depende salvar vidas, pero que no le estén preguntando a una mujer que va a denunciar violencia, que cómo iba vestida, que qué hacía a ciertas horas de la noche. Eso debe terminar y tiene que acabar ya”. sentenció el legislador del PAN.

Los diputados reformaron el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y las Leyes Generales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Víctimas y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de investigación, sanción y reparación integral del delito de feminicidio.

El dictamen se envió al Senado para su validación.