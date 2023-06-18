Empujan a mujer desde precipicio cercano a castillo de Neuschwanstein, Alemania

Una mujer de 21 años murió tras ser empujada por un hombre, ambos de origen estadounidense, en una pendiente cerca del castillo de Neuschwanstein, en Baviera, Alemania.

De acuerdo con CNN, el hombre lanzó a la joven por la pendiente, lo que le causó heridas graves y muriera después, informó la Policía de Baviera el jueves 15 de junio.

|Reuters

La víctima habría ido de excursión a una de las zonas más emblemáticas de Alemania junto con una amiga, de 22 años, cerca del "Marienbrücke", un puente conocido por sus vistas del castillo de Neuschwanstein.

Las autoridades revelarpn que el presunto agresor, de 30 años, habría convencido a las mujeres turistas para que los siguieran por un sendero oculto que conducía a un mirador de la zona turística.

El hombre agredió físicamente a la mujer de 21 años y asfixió a la de 22 años, luego de que esta intentó ayudar a su amiga. Las víctimas no conocían al agresor, de acuerdo con autoridades de la ocalidad de Kempten, en Baviera.

Detienen a hombre que empujó a mujer cerca del castillo de Neuschwanstein en Alemania

Autoridades de Alemania creen que el sujeto intentó agreder de forma sexual a la víctima, quien al resistirse, la empujó por la pendiente y cayó a 50 metros, aproximadamente.

Las mujeres recibieron atención por parte del servicio de rescate de montaña de Füssen y trasladaron por helicópteor a la joven de 21 años, en donde murió más tarde. En tanto, su amiga podia hablar cuando los rescatistas la encnotrarno y la llevaron a un hospital.

Al sur de Alemania, en el Castillo de Neuschwanstein, una turista estadounidense perdió la vida y otra más resultó con lesiones luego de que un hombre las aventara por un desfiladero tras intentar abusar sexualmente de la más joven. pic.twitter.com/3eKllp471h — Abogado 👔👔👔 (@abogadofiscal) June 17, 2023

Tras el incidente, la Embajada de Estados Unidos en Alemania declaró a CNN que "el Consulado de Estados Unidos en Múnich está siguiendo de cerca la situación y está en contacto con las autoridades".

Tras huir, el hombre huyó de las cercanías del castillo de Neuschwanstein en Alemania, pero fue detenido y se encuentra bajo custodia policial; se le investiga como sospechoso de asesinato, intento de asesinato e intento de delito sexual.