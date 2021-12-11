Declaran estado de catástrofe comunal en Chile por incendio

Rodrigo Delgado, ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, informó que se declaró estado de catástrofe comunal en el municipio de Castro debido al incendio que ya afectó a un centenar de viviendas.

“Lamentablemente esta situación generó diversas externalidades, muchas de ellas muy negativas para cientos de personas, familias y en eso vamos a poner el acento, primero el factor humano y también por supuesto la ayuda hacia las víctimas”, dijo Rodrigo Delgado.

Las autoridades de Chile informaron que el incendió dejó a 145 familias afectadas en el sector de Castro Alto de la capital de Chile, por lo que buscan que el gobierno de Chile mande apoyo a los damnificados.

⭕ Al menos 300 bomberos trabajan en incendio que destruyó por completo más de 120 casas en #Castro. De ellos, 15 se encuentran con lesiones de diferentes consideraciones, pero todos con lesiones leves. Lee la declaración del Comandante de Bomberos Castro https://t.co/oY6SC3Y3wN pic.twitter.com/y9q5FFotUZ — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) December 10, 2021

La Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf) informó que las personas afectadas por el incendio serán enviadas a un albergue en el Centro Polideportivo Municipal.

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior decretó alerta roja en la zona debido a la rápida propagación del incendio en Chile y en atención a las casas que se vieron afectadas.

Por el mometo no se han registrado muertos derivados del incendio, sin embargo, 15 voluntarios resultaron lesionados de diferentes consideraciones, pero todos se encuentran estables, informaron las autoridades de Chile.

Los daños que dejó el incendio en Chile

Conaf informó que el incendio forestal en Chile abarca una superficie aproximada de 1.5 hectáreas en la comuna de Castro, ubicada en el archipiélago de Chiloé, en el sur del país, dejó 140 viviendas destruidas, 800 personas damnificadas y 340 evacuadas.

Nuestros Bomberos y Bomberas continuan trabajando en el mega incendio de Castro, Chiloé.



En la emergencia se encuentran desplegados Bomberos de toda la región de Los Lagos, quienes llevan más de 15 horas ininterrumpidas de trabajo. 🚒 pic.twitter.com/1FxkRurb6I — Bomberos Puerto Montt (@CBPMO) December 10, 2021

Debido a la magnitud del siniestro, hasta la mañana de este viernes 10 de diciembre, se encuentran en el lugar 300 bomberos trabajando en remoción de escomobros y como cortafuego junto a Conaf.

Los bomberos de la localidad trabajan desde las 05:00 am del jueves 9 de diciembre en distintos focos del incendio, pero el que más energía requiere es el de la parte alta de Castro, considerado como el incendio más grande desde los años 60.

