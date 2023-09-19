No hay una proyección sobre el impacto de regresar a la Categoría 1 en aviación, afirma AMLO

Durante la conferencia mañanera de este martes 19 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el regreso de la Categoría 1 de aviación a México. En ese sentido, dijo que no se tenía una proyección sobre los posibles beneficios que tendría la industria a futuro.

"No tenemos una proyección sobre cómo va a beneficiar el que se haya regresado a la Categoría 1. Los de la aviación comercial, los que operan todo lo relacionado con los viajes de aviones y el turismo, hablando de que va a ayudar mucho a que sigan creciendo el número de operaciones, los vuelos a Estados Unidos, sobre todo, pero no tenemos nosotros una proyección", dijo.

Aunado a ello, destacó que la aviación despegó después de la crisis, pues creció el número de operaciones y "ha crecido mucho el turismo". Señaló que México es un país turístico muy importante en el mundo y hay mucho interés por el país.

Destacó el número de estadounidenses que ya viven en el país y "pronto vamos a saber qué tanto está creciendo el número de operaciones, los vuelos a Estados Unidos y también que se vayan trasladando vuelos al Felipe Ángeles para que no esté saturado el Aeropuerto de la Ciudad de México".

Regreso de categoría 1 de aviación a México

Desde el pasado 8 de septiembre, el mandatario refirió que México se encontraba cerca de obtener de regreso la Categoría 1 de aviación, pero fue hasta el pasado 14 que se volvió un hecho, esto, después de más de dos años.

#EnLaMañanera | Informa el presidente @lopezobrador_ que #EU ha decidido entregar a México la Categoría 1 en aviaciónhttps://t.co/41l3nYyCbF pic.twitter.com/nqANUgnv7c — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 8, 2023

¿Cómo se beneficia México con la Categoría 1 en seguridad aérea?

Entre los beneficios más destacados para México, con la recuperación de la Categoría 1 en seguridad aérea de parte de la Agencia Federal de Aviación, se encuentran:

