No hay una proyección sobre el impacto de regresar a la Categoría 1 en aviación, afirma AMLO
AMLO fue cuestionado sobre el regreso de la Categoría 1 de aviación al país el pasado 14 de septiembre; sin embargo, el gobierno no tiene una proyección.
Durante la conferencia mañanera de este martes 19 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el regreso de la Categoría 1 de aviación a México. En ese sentido, dijo que no se tenía una proyección sobre los posibles beneficios que tendría la industria a futuro.
"No tenemos una proyección sobre cómo va a beneficiar el que se haya regresado a la Categoría 1. Los de la aviación comercial, los que operan todo lo relacionado con los viajes de aviones y el turismo, hablando de que va a ayudar mucho a que sigan creciendo el número de operaciones, los vuelos a Estados Unidos, sobre todo, pero no tenemos nosotros una proyección", dijo.
Aunado a ello, destacó que la aviación despegó después de la crisis, pues creció el número de operaciones y "ha crecido mucho el turismo". Señaló que México es un país turístico muy importante en el mundo y hay mucho interés por el país.
Destacó el número de estadounidenses que ya viven en el país y "pronto vamos a saber qué tanto está creciendo el número de operaciones, los vuelos a Estados Unidos y también que se vayan trasladando vuelos al Felipe Ángeles para que no esté saturado el Aeropuerto de la Ciudad de México".
Regreso de categoría 1 de aviación a México
Desde el pasado 8 de septiembre, el mandatario refirió que México se encontraba cerca de obtener de regreso la Categoría 1 de aviación, pero fue hasta el pasado 14 que se volvió un hecho, esto, después de más de dos años.
#EnLaMañanera | Informa el presidente @lopezobrador_ que #EU ha decidido entregar a México la Categoría 1 en aviaciónhttps://t.co/41l3nYyCbF pic.twitter.com/nqANUgnv7c— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 8, 2023
¿Cómo se beneficia México con la Categoría 1 en seguridad aérea?
Entre los beneficios más destacados para México, con la recuperación de la Categoría 1 en seguridad aérea de parte de la Agencia Federal de Aviación, se encuentran:
- La posibilidad de la apertura de nuevos servicios y rutas hacia Estados Unidos.
- Compañías de Estados Unidos podrán compartir asientos con vuelos operados por México.
- Aumento de la competitividad en el AICM.