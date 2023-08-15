Encuentran más de 100 kg de cocaína escondida... ¡en cajas de nopales!

El pasado jueves 10 de agosto, Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron un camión de carga en la frontera, cerca de Nogales, Sonora, el cual se disponía a entrar al estado de Arizona. Dentro del vehículo descubrieron 116.12 kilogramos de cocaína; sin embargo, lo que llamó la atención es que estaba escondida entre nopales.

Las autoridades de inmediato decomisaron este cargamento e iniciaron la investigación de los hechos, algo que fue confirmado hasta este lunes 14 de agosto por parte de Michael W. Humphries, el director de Puerto en Nogales, en Arizona, quien felicitó a los elementos encargados del hallazgo.

"El jueves, los oficiales de CBP que trabajaban en operaciones comerciales, en la garita de entrada de Nogales, incautaron 256.15 libras de cocaína. Los paquetes de cocaína se mezclaron en un cargamento comercial de nopales. ¡Gran trabajo en equipo por parte de los oficiales especialistas de agricultura!"

On Thursday, CBP officers working commercial operations at the Nogales POE seized 256.15 pounds of cocaine. The packages of cocaine were commingled in a commercial shipment of prickly pear cactus pads. Great teamwork by agriculture specialists and officers! pic.twitter.com/sPCb55iF1G — Port Director Michael W. Humphries (@CBPPortDirNOG) August 14, 2023

¿Cómo descubrieron cocaína dentro de cajas de nopales?

El descubrimiento de más de 100 kilogramos de cocaína lo realizaron las autoridades fronterizas, mientras realizaban una búsqueda de rutina correspondiente a la zona comercial de Nogales, cuando se adentraron en una de las cajas del camión semirremolque. Ahí detectaron decenas de paquetes que posteriormente difundieron con el público.

Cabe mencionar que la comunicación es muy limitada debido a que se inició una investigación relacionada con narcotráfico; sin embargo, la notifica fue replicada por el Consulado de Estados Unidos en Nogales, quienes también felicitaron a los oficiales encargados del descubrimiento.

La información respecto al conductor y los involucrados también se reservó, pues ahora se cataloga una investigación de carácter federal, por lo que en los próximos meses se ampliará la información al respecto, así como la procedencia de la carga.

Desde que inicio agosto, el Puerto de Nogales ha comunicado ya varios casos de tráfico de armas y drogas, entre los que destacan más de 100 mil pastillas de fentanilo, 10 armas AK47, y otras 900 mil pastillas de fentanilo, junto a metanfetamina.