Asesores de los CDC respaldan vacuna Covid-19 de Novavax en adultos

Los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos votaron el martes por unanimidad a favor de recomendar el uso de la vacuna para el Covid-19 de Novavax Inc. en personas de 18 años o más años.

La vacuna ha sido aprobada por un comité asesor de los CDC. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, todavía tiene que dar el visto bueno a las recomendaciones antes de que la vacuna de Novavax pueda estar disponible en Estados Unidos, y es posible que la inyección contra el Covid-19 no esté lista inmediatamente para su distribución.

El Gobierno estadounidense ha conseguido 3,2 millones de dosis de la vacuna de Novavax, pero está esperando a que la empresa termine las pruebas de calidad antes de ponerlas en circulación. Novavax Inc. espera terminar las pruebas de la vacuna Covid-19 en las próximas semanas.

CDC accepted the Advisory Committee on Immunization Practices’ (ACIP) recommendation of the Novavax #COVID19 vaccine for primary series vaccination in adults ages 18 years and older.



More: https://t.co/supqMh9yuI pic.twitter.com/dBKrKVNQJH — CDC (@CDCgov) July 19, 2022

Aprobación de Novavax

La vacuna Novavax fue autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos el 13 de julio, convirtiéndose en la cuarta inyección para el Covid-19 autorizada para su uso en adultos en los Estados Unidos.

Más del 77% de los adultos estadounidenses se han vacunado completamente con inyecciones de Moderna, Pfizer-BioNTech o Johnson & Johnson.

El director médico de Novavax, el doctor Filip Dubovsky, dijo al panel el martes anterior que la compañía ha estado estudiendo versiones específicas de variante de su vacuna Covid-19.

Con esto esperan tener vacunas específicas para cada variante Covid disponibles para finales de este año.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó en el listado de uso de emergencia la vacuna contra el Covid-19 de Novavax en diciembre de 2021.

Las vacunas de Novavax se fabrican con tecnología de subunidades de proteínas, que se ha usado anteriormente contra enfermedades como la tos ferina, el virus del papiloma humano y la hepatitis B. Tienen la ventaja de que no requieren congelarse a temperaturas muy bajas como otras inyecciónes.