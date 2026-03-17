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CDMX y Edomex en alerta por vientos fuertes, lluvias, tormentas eléctricas y granizo

Vientos fuertes activan Alerta Amarilla en CDMX HOY; en Edomex también prevén lluvias, tormentas eléctricas y caída de granizo durante las próximas horas.

CDMX activa Alerta Amarilla HOY 16 de marzo por vientos y lluvias; Edomex prevé tormentas eléctricas y granizo
Vientos fuertes activan Alerta Amarilla en CDMX HOY; en Edomex también prevén lluvias, tormentas eléctricas y caída de granizo durante las próximas horas.|Pexels

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

CDMX y Edomex entraron en alerta este lunes 16 de marzo por vientos fuertes, lluvias, tormentas eléctricas y posible granizo, condiciones que podrían afectar a gran parte del Valle de México durante la tarde y noche.

Autoridades meteorológicas advirtieron que en la CDMX se esperan rachas intensas de vientos, mientras que en el Edomex se prevén lluvias, tormentas y posible granizo en varias regiones.

El pronóstico indica que las rachas más intensas se registrarían entre las 15:40 y las 20:30 horas, principalmente en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Ante este escenario, autoridades capitalinas recomendaron a la población mantenerse atenta a las condiciones del clima y tomar precauciones ante la posibilidad de objetos que puedan desprenderse por el viento.

Lluvias y tormentas también afectarán a CDMX y Edomex

Además de los vientos, el pronóstico meteorológico señala que la Ciudad de México y el Estado de México registrarán lluvias durante las próximas horas.

En el caso del Estado de México, se esperan chubascos con lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en regiones como Toluca, Valle de Bravo, Lerma, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Texcoco y Zumpango, entre otras zonas.

Las precipitaciones podrían acumular entre 25 y 50 milímetros, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos en vialidades y zonas urbanas.

En la Ciudad de México, las lluvias serían de menor intensidad, aunque podrían presentarse intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y rachas de viento.

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Posibles afectaciones por lluvias y vientos

Las autoridades advirtieron que la combinación de vientos fuertes, lluvias y tormentas eléctricas podría generar distintos riesgos en la zona metropolitana.

Entre las principales afectaciones se encuentran la caída de árboles, desprendimiento de anuncios publicitarios y acumulación de agua en calles y avenidas.

Por ello, se recomendó a la población retirar objetos que puedan caer desde azoteas o balcones, evitar resguardarse bajo árboles y conducir con precaución en caso de lluvia.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre las condiciones del clima durante la tarde y noche, mientras el sistema de tormentas continúa desplazándose sobre el centro del país.

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