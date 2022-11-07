¿Por qué la CDMX no tiene un himno como otros estados?

¿Sabías que la Ciudad de México (CDMX) es una de las entidades de la República Mexicana que no cuenta con un himno propio? Ahora con un dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, las entidades podrán legislar sobre su himno, escudo y bandera estatal.

El himno de una entidad federativa sirve para fortalecer el federalismo y principalmente cuenta la historia y los símbolos más destacables de la entidad.

De acuerdo con algunos documentos históricos las entidades cuentan con su himno desde 1947, como el de Nayarit y el más reciente que fue el de Sinaloa en 2013.

Sin embargo, la CDMX no cuenta con ningún himno y hasta el momento no hay una iniciativa que busque darle este símbolo a la capital del país.

¿Cuál es el himno de la CDMX?

En 2018, Juan Jesús Briones, diputado de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), llamó a componer un himno, en el marco del primer aniversario de la Constitución política de la CDMX.

El objetivo de componer un himno para la CDMX, propuesta por el diputado local de Morena, es crear y fortalecer una identidad de las personas que habitan en la capital del país para identificarlos con la historia, cultura de la entidad.

🇲🇽 Aprobamos una reforma con el fin de fomentar el patrimonio cultural, historia e identidad a nivel local. Ahora los Congresos de las entidades federativas podrán legislar sobre su himno, escudo y bandera estatal.



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El legislador de entonces indicó que los 32 estados cuentan con un escudo, y 28 tienen un himno que plasma su ideología, por ello la necesidad de componer uno.

Con el dictamen aprobado es una apertura para los derechos de identidad y del conocimiento de las entidades, a fin de que cada uno de los estados construya su propia historia.

Ahora los estados tienen la facultad de legislar en materia de su himno, escudo y bandera para "fortalecer la unidad, integridad, fraternidad y soberanía de los estados".

Aunque meses después se presentaron varias respuestas, hasta el momento la CDMX no cuenta con un himno.

El himno de cada uno de los estados aunque es oficial, es inferior al Himno Nacional Mexicano.