En Paseo de la Reforma, un hombre cayó más de 20 pisos y murió sobre la lateral

Momentos de pánico y tensión se vivieron sobre Paseo de la Reforma durante la madrugada de este viernes 13 de octubre, pues una persona murió luego de caer de un edifico en alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Los primeros reportes señalan que el hombre habría amagado con saltar desde más de 20 pisos de altura.

El siniestro ocurrió, concretamente, alrededor de las 12:00 de la noche entre las calles Praga y Oxford, en la colonia Juárez, Ahí es donde las autoridades capitalinas fueron alertadas sobre la presencia de una persona que se encontraba en lo alto de un inmueble.

Derivado de este reporte, al sitio se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de la propia demarcación Cuauhtémoc. Lamentable, cuando llegaron la persona ya se había lanzado y se encontraba sin vida tendida sobre la banqueta, por lo que no pudieron hacer algo más por ayudarla.

¿Qué pasó en Reforma con la persona que cayó de un edificio?

La persona que presuntamente se arrojó se encontraba en un edificio de departamentos y oficinas localizado sobre Paseo de la Reforma, por lo que la zona lateral fue acordonada con dirección hacia el centro de la CDMX, entre las calles mencionadas.

#MientrasDormía | Muere un hombre en la lateral de Paseo de la Reforma; presuntamente se lanzó desde lo alto de un edificio.



Además, choca automóvil contra un tubo en Coyoacán; cuatro personas resultaron lesionadas.@ricardotorres con el reporte en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/mcalSzucXi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 13, 2023

Después de varios minutos, al sitio arribaron elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina para realizar entrevistas, localizar posibles testigos y recuperar videos de cámaras de seguridad públicas y privadas para esclarecer lo sucedido.

Por otro lado, también personal de la Coordinación General de Servicios Periciales llegaron al sitio para recabar indicios y realizar el levantamiento del cuerpo.

Accidente de un auto sobre Avenida Aztecas en la alcaldía Coyoacán

Por otro lado y también en la madrugada de este viernes, un accidente automovilístico desató la movilización de los servicios de emergencia en el cruce de la avenida Aztecas y Rey Meconetzin, en la colonia Ajusco, de la alcaldía Coyoacán, donde un auto particular chocó contra un tubo ubicado al costado de la calle.

De acuerdo con los primeros reportes, hubo cuatro personas lesionadas que fueron valoradas en el lugar; sin embargo, no requirieron ser traslados a un hospital para recibir atención médica.

Policías preventivos y de la Subsecretaria de Control de Tránsito, de la SSC llegaron a la zona del siniestro a bordo de patrullas y grúas para remolcar la unidad afectada; mientras que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos apoyaron para arrojar tierra sobre aceite y combustible derramado sobre la cinta asfáltica, con el propósito de evitar que otros automóviles sufran algún percance.

