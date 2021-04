Celebra el Día de Star Wars con el estreno de Bad Batch en Disney+

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana... ¿El mejor día del año necesita más presentación? Todos saben de lo que estoy hablando del cuatro de mayo, ¿verdad? Que la fuerza te acompañe mientras echas un vistazo a los títulos nuevos y clásicos de Star Wars en Disney+.

Recuerda que puedes disfrutar estas películas y cientos más en Disney Plus. ¡Te puedes suscribir AQUÍ!

Oscar de Oro para Walt Disney Company

The Walt Disney Company recibió un total de cinco premios de la Academia en la ceremonia de los Oscar este fin de semana, todos disponibles en Disney+. Nomadland recibió tres premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, Actriz Protagonista y Dirección.

La directora de Nomadland, Chloé Zhao, es ahora la primera mujer china y la segunda mujer en ganar el premio al Mejor Director. Este es el tercer Oscar para la actriz principal Frances McDormand. Nomandland está disponible en Hulu en Estados Unidos y en Disney+ a nivel internacional.

Soul marcó el undécimo premio de Pixar a la Mejor Película de Animación, y es el tercer Oscar para el director de Soul, a su vez director creativo de Pixar, Pete Docter, quien ganó anteriormente un Oscar por Up y Inside Out.

Desde la creación de la categoría de premios en 2001, Pixar ha ganado más de la mitad de las estatuillas de Mejor Película de Animación. Esta es la segunda vez que una película de Pixar es reconocida como Mejor Banda Sonora Original (la primera victoria fue Up). Soul está disponible a nivel mundial en Disney+.

Star Wars: Bad Batch llegará a Disney+ el martes 4 de mayo

Star Wars: Bad Batch acompaña a los clones experimentales y de élite dicha remesa, presentados por primera vez en “La guerra de los Clones”, mientras encuentran su camino en una galaxia que cambia rápidamente e inmediatamente después de las Guerras Clon.

Los miembros de Bad Batch, un escuadrón único de clones que varían genéticamente de sus hermanos en el Ejército Clon, poseen cada uno una habilidad excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y en una tripulación formidable. Star Wars: Bad Batch debuta el martes 4 de mayo, con un estreno especial de 70 minutos, seguido de nuevos episodios todos los viernes a partir del 7 de mayo.

Star Wars: The Bad Batch | Official Trailer | Disney+

Para todos, Star Wars es

Si aún no lo sabías, el equipo de Disney+ AMA Star Wars. Afortunadamente, somos la única ventana para su contenido y todo lo que un fan de Star Wars pueda necesitar. A continuación se muestra una extensa lista de títulos de Star Wars para cada tipo de fan.

Películas

La guerra de las galaxias

El imperio contraataca

El regreso del Jedi

Star wars: Episodio I La amenaza fantasma

Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones

La guerra de las galaxias: Episodio III - La venganza de los Sith

Star Wars: El despertar de la fuerza

Star Wars: Episodio VIII: Los Últimos Jedi

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Han Solo: una historia de Star Wars

Rogue One: Una historia de Star Wars

Series

The Mandalorian

Star Wars: La guerra de los clones

Star Wars Rebels

Star Wars Resistance

LEGO Star Wars: All Stars

LEGO Star Wars: Las Aventuras de los Freemaker

Lego Star Wars: Historias de Droides

Star Wars: Fuerzas del destino

Star Wars Vintage Caravana del valor, la aventura de los Ewok

Ewoks: la batalla por Endor

Story of the Faithful Wookies

Star Wars: Ewoks

Las Guerras Clon: 2D Micro-Series

Especiales

Empire of Dreams: The Story of the Star Wars Trilogy

LEGO Star Wars: Especial Felices Fiestas

Star Wars: Galaxy’s Edge - Adventure Awaits *BONUS*: Phineas y Ferb Star Wars