Celebra INE aprobación de 17 congresos locales de “3 de 3 contra la violencia”

El Instituto Nacional Electoral (INE) celebró la aprobación por parte del Congreso de Zacatecas de la llamada “3 de 3 contra la violencia”, con lo que se logró que 17 congresos avalaran la reforma constitucional.

La disposición establece que las personas que tengan sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosocial, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género y por ser declaradas deudoras alimentarias morosas, no podrán ser candidatas a cargos de elección popular, ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Violentadores no podrán ser candidatos

El proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución fue aprobado ya por 17 congresos de los estados y entrará en vigor una vez que el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión realice la declaratoria de Reforma Constitucional para que después sea promulgada por el Titular del Ejecutivo Federal.

Lo anterior, permitirá al INE garantizar que personas violentadoras no sean registradas como candidatas en los procesos electorales y, por lo tanto, no accedan a un cargo de elección popular.