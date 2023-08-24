Celebra oposición que SCJN permita sesionar al INAI con cuatro comisionados

Senadores de posición consideraron que es una buena noticia y un avance para la transparencia que la Suprema Corte de Justicia haya resuelto que el INAI pueda sesionar con cuatro comisionados, a pesar de la tres vacantes en su pleno, debido a la falta de acuerdos en el Senado de la república para sacar adelante los nombramientos pendientes.

"Tenemos extraordinarias noticias hace unos momentos una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha regresado el derecho al acceso a la información y a la transparencia al INAI", expresó el senador Damián Zepeda en conferencia de prensa.

Zepeda Vidales recalcó que desde abril del 2022 el INAI se encontraba incompleto con dos vacantes que no nombró el Senado y por instrucciones del Gobierno Federal no se dieron los nombramientos. Después en marzo de 2023 se dio una tercera vacante en el pleno del INAI lo que imposibilitó su funcionamiento.

Según el legislador, Morena y sus aliados "dejaron a los mexicanos sin acceso a la información, sin acceso a transparencia y sin protección de los datos personales. Desde entonces por más que estuvimos una y otra vez presentando puntos de acuerdo, exigiendo votaciones, impugnando jurídicamente ciudadanos, organizaciones civiles. Por más que una jueza valiente le ordenó una y otra vez al Senado que nombrara simple y sencillamente no les dio la gana. Y hoy se les acabó esta mala intención porque la Corte hoy decidió que en tanto no nombre el Senado puede sesionar este órgano y se debe de garantizar la transparencia. Y a partir de hoy se van a resolver todos estos casos de acceso a la información de transferencia que los ciudadanos están pidiendo sus gobiernos", abundó.

A gobierno le interesa mantener ocultos los casos de corrupción, afirma oposición

El senador panista dijo que está reticencia de los senadores morenistas se debe a que al gobierno le interesa mantener ocultos todos los casos de corrupción y conflictos de interés por eso cuando puede busca invadir a los órganos autónomos a través de nombramientos afines o a través de la restricción presupuestal lo hace e intenta desaparecerlas o quitarles funciones.

Por su parte el senador Miguel Ángel Mancera recordó que él ya había presentado una iniciativa en ese sentido para que los legisladores pudieran permitir al INAI sesionar con cuatro comisionados.

"Hoy la suprema corte nos da la razón de que en esos casos se podrá sesionar aunque no se tenga completo el pleno (…) El INAI va a poder resolver, va a poder sesionar su pleno y lo sano que estuviera completo. Eso sería lo mejor", dijo el líder del Sol Azteca.