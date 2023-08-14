Así se llevaron a cabo las elecciones primarias de Argentina

En Argentina, millones votaron este domingo en unas primarias que decidirán postulantes a la presidencia y darán una pista sobre el resultado que arrojarán los comicios generales de octubre, en medio del fastidio de la población por una larga crisis económica.

Medios locales dijeron que el candidato ultraliberal Javier Milei habría realizado una elección inesperadamente buena y podría haber sido el precandidato más votado, que destacó que podría haber alcanzado el 30% de los sufragios. Los primeros resultados del escrutinio oficial se aguardaron de un momento a otro, luego de demoras a la hora de la votación.

La oposición de centroderecha, favorita para las elecciones presidenciales, definirá a su candidato en una reñida disputa entre el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra Patricia Bullrich, que representa al ala más radical de la coalición Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio y el oficialista Unión por la Patria estarían parejos en un 25% cada uno.

“Es un día en el que brilla la democracia. Esperamos que todos los argentinos vayan a votar, que se expresen. Entiendo a veces la frustración que tenemos con la situación en la que estamos, pero la salida es votando”. Rodríguez Larreta, candidato.

La relevancia de las primarias, sin embargo, excede esta competencia, ya que el postulante del oficialismo de centroizquierda, el ministro de Economía Sergio Massa, estará expectante del caudal de votos que logre para conocer las chances reales que la alianza peronista Unión por la Patria tiene de mantener la presidencia.

El desencanto con la política clásica disparado por una inflación anual del 116% y una pobreza cercana al 40% mejoró las posibilidades de Milei, cuyo potencial concreto se conocerá en estas elecciones conocidas localmente como PASO.

A 40 años del retorno de la democracia, celebro con mucha alegría este importante día en el que, una vez más, ejercemos nuestro derecho a elegir el destino de la patria. pic.twitter.com/83QoqiAyy2 — Alberto Fernández (@alferdez) August 13, 2023

Panorama de Argentina en elecciones primarias

El futuro presidente se encontrará con un desolador panorama financiero: la escasez de divisas ha dejado vacías las arcas del banco central y el país mantiene hace años una deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según la mayoría de los sondeos, la competencia electoral acabaría por definirse en un balotaje en noviembre, ya que ningún postulante parece arrastrar suficientes votos como para lograr la presidencia en la primera rueda de octubre.