Centro Comercial de Ucrania es bombardeado

El alcalde de la capital de Ucrania Vitali Klitschko, eleva a ocho los muertos en el ataque contra un Centro Comercial a las afueras de la capital Kiev en la madrugada del lunes.

Klitschko ha explicado que varias viviendas han sido golpeadas y que los bomberos están tratando de extinguir las llamas en el Centro Comercial.

El bombardeo afectó a un edificio de 10 plantas y, según varios testigos, dejó un enorme cráter. Los servicios de emergencia siguen trabajando en la zona en busca de supervivientes.

Mariupol no se rinde ante tropas rusas

La viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, dijo que ya le había dicho al Kremlin que "no puede hablarse de rendirse y deponer las armas". Se refirió al comunicado ruso como una "manipulación".

Más temprano el domingo, Pyotr Andryushenko, asesor del alcalde de Mariupol, prometió que los defensores de la ciudad seguirían luchando hasta el último soldado.

Se estima que unas 300,000 personas se encuentran atrapadas allí, con pocas provisiones y sin posibilidad de recibir asistencia.

Ucrania ha acusado a las tropas rusas de haber atacado este lunes la ciudad de Odesa, en la primera agresión a la ciudad portuaria en el Mar Negro. Las autoridades locales informan de un bombardeo a bloques de viviendas a las afueras de la urbe, corazón de la antigua Rusia imperial por su importancia geográfica y cultural, aunque de momento no se contabilizan víctimas mortales.

Crímenes de guerra

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este lunes que Rusia está cometiendo "muchos crímenes de guerra" en Ucrania y tildó lo que está ocurriendo en Mariupol, en el sudeste del país, como un "enorme crimen de guerra".

"Rusia está verdaderamente cometiendo muchos crímenes de guerra, esa es la palabra, tenemos que decirlo.

Varias personas han resultado heridas este lunes tras un ataque con misiles por parte de las fuerzas rusas contra unas instalaciones militares ucranias en la región de Rivne, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso y lo ha confirmado el alcalde de la localidad, Alexandr Tretiak, a través de su cuenta de Telegram.

Nuevo llamado del presidente de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha instado este lunes a la Unión Europea a detener todo "comercio" con Rusia, y especialmente rechazar sus recursos energéticos.

El gobernador de la región de Sumi, Dmitro Yivitski, confirmó la filtración de amoníaco en la planta química de Sumijimprom como consecuencia de un ataque ruso la madrugada del lunes. A primera hora de la mañana, el portavoz ucranio ha asegurado que no hay peligro para la población porque la fuga se ha controlado.

Minas explosivas flotando en el mar

El Gobierno de Bulgaria ha alertado de la presencia de minas explosivas flotando a la deriva en el mar Negro, que han sido arrastradas desde la ciudad portuaria Ucrania de Odesa y que ponen el riesgo el tráfico marítimo en toda la zona.

Al menos 936 personas han sido detenidas este lunes en Rusia por participar en manifestaciones contra la guerra en Ucrania en 37 ciudades diferentes, según OVD-Info, un sitio independiente de derechos humanos. El recuento de la organización registra a más de 15,000 personas arrestadas por oponerse públicamente a la invasión rusa.

El presidente de Estados Unidos viajará el próximo viernes 25 de marzo a Varsovia para conversar con su homólogo, Andrzej Duda, sobre la invasión rusa de Ucrania. Biden añade así una escala a su viaje europeo, que emprende el miércoles. Llegará a Bruselas el jueves, el día en el que la agresión cumplirá un mes. Allí asistirá a una reunión extraordinaria de la OTAN, así como a un encuentro con el resto de los países miembros del G-7.

