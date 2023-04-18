Más de 5 mil personas en prisión preventiva podrán votar en elecciones 2023: INE

Ciudad de México. Ciudad de México. Para las elecciones de Coahuila y Estado de México, cinco mil sesenta personas en prisión preventiva podrán votar de manera anticipada, informó el Instituto Nacional Electoral (INE). Estos electores se encuentra en 20 centros penitenciarios del Estado de México y en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo.

Su voto será recibido entre el 15 y el 19 de mayo. Ambas entidades eligen gobernador el próximo 4 de junio. Para el voto en esta modalidad el INE realizó más de seis mil 800 invitaciones, luego de la verificación de la situación registral de las personas en prisión preventiva.

¿Cuántas personas en prisión preventiva solicitaron inscripción a la Lista Nominal de Electores?

El informe precisa que, a la fecha de corte, se cuenta con la información preliminar sobre la procedencia de cinco mil 060 (76%) solicitudes de inscripción a la Lista Nominal de Electores de personas en prisión preventiva, ya que algunos de los internos habían recibido sentencia. Según las ley las personas sin sentencia no han perdido sus derechos políticos.

#Elecciones2023 | Ellos buscan la gubernatura de #Coahuila.



El @iecm habilitó una página para poder saber más información de los #candidatos con mira al ejercicio electoral.https://t.co/ZVW6TI90qm pic.twitter.com/F4Pwz4Q0kG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2023

De acuerdo al informe del INE, en los centros penitenciarios de Edomex se entregaron seis mil 618 invitaciones y solicitudes de las 6 mil 882 remitidas. En el caso de las 264 que no se pudieron entregar, se debió a que las personas en prisión preventiva fueron sentenciadas de manera absolutoria o condenatoria.

Por otra parte, en Coahuila, se entregaron la totalidad de invitaciones generadas y 22 de las 23 solicitudes remitidas. El motivo por el que no se entregó la invitación restante fue que la persona se negó a participar en el proceso.

