Rusia ha asegurado este miércoles que las unidades ucranianas en el Donbas sufrieron "pérdidas importantes", especialmente en los últimos días, en la batalla por la recientemente ocupada ciudad de Sviatohirsk, en la autoproclamada república popular de Donetsk, según el Ministerio de Defensa ruso. Escasez de cereales en el mundo una exageración: Rusia

Noruega ha anunciado la entrega de 22 obuses autopropulsados M109 155 mm a Ucrania, después de que las autoridades de Kiev solicitaran "específicamente" este tipo de vehículo blindado.

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania dependen del apoyo occidental y necesitan armas y equipos para resistir los ataques rusos", ha señalado el ministro noruego de Defensa, Bjorn Arild Gramen, un comunicado, en el que precisa que ha sido Kiev quien ha demandado en concreto este tipo de armamento.

Ucrania y Rusia han entregado cada una los cuerpos de 50 de sus soldados fallecidos en un intercambio que incluyó a 37 soldados ucranianos muertos en la acería Azovstal de Mariupol, según ha informado el ministerio de Reintegración ucraniano.

El propio ministerio ha indicado que el intercambio tuvo lugar en el frente de la región de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania.

Rusia pide no exagerar el aumento de precios en cereales por su invasión

Rusia ha minimizado el impacto de su ofensiva en Ucrania sobre la subida de los precios de los cereales el miércoles y pidió no "exagerar" la importancia de la producción ucraniana en el mundo. "No hay que exagerar la importancia de las reservas de cereales (ucranianos) en los mercados internacionales", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas.

"Es un porcentaje demasiado pequeño para tener un impacto significativo en la crisis alimentaria mundial, que ya empezó", agregó. Según Peskov, la crisis se debe "a una serie de eventos y de acciones malintencionadas de gobiernos del mundo entero". Sin embargo, no precisó los eventos a los que hizo referencia. Un poco antes, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, minimizó también el impacto del conflicto en la crisis alimentaria.

"Hasta la fecha, unas 600,000 toneladas han sido robadas de las empresas agrícolas y llevadas al territorio temporalmente ocupado de la península de Crimea y desde allí se traslada a los puertos, en particular a Sebastopol, y desde allí, los barcos van a Oriente Medio", ha señalado Marchuk, añadiendo que ya se han transbordado unas 100,000 toneladas de grano en Siria, según las pruebas "registradas por Estados Unidos".

Rusia se compromete a garantizar la seguridad de los barcos que partan con comida

Rusia está "dispuesta" a garantizar, en cooperación con Turquía, la seguridad de los barcos con cereales que zarpen de los puertos ucranianos, afirmó este miércoles el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.

Rusia tacha de "irresponsable" el envío de Estados Unidos de artillería de largo alcance

Rusia ha tildado de "irresponsable" la decisión de Estados Unidos de enviar a Ucrania sistemas de artillería de largo alcance y ha advertido de que esto podría provocar "consecuencias impredecibles" en el marco de la guerra.

Autoridades de Zaporiyia entregarán pasaportes rusos

Las autoridades prorrusas de la región ucraniana de Zaporiyia, parcialmente controlada por el Ejército ruso, entregarán la primera partida de pasaportes rusos el próximo domingo, coincidiendo con el Día de Rusia, según funcionarios locales.

"La primera partida de pasaportes de ciudadanos de Rusia está lista. Al menos 500 personas recibirán el pasaporte en el Día de Rusia el 12 de junio", ha declarado a la agencia TASS Vladímir Rógov, miembro de la administración prorrusa de Zaporiyia.

