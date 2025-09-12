De México para el mundo: Corona celebra un siglo de historia

Este 2025, la cerveza más reconocida de México y de las marcas más valiosas del mundo cumple un siglo de historia. Grupo Modelo anunció en conferencia de prensa que Cerveza Corona celebra su centenario, consolidándose como un símbolo de la cultura, la economía y la creatividad mexicana.

Una marca con valor global: La historia de Cerveza Corona

Fundada en 1925, Corona ha alcanzado un valor de 13.4 mil millones de dólares, según el ranking Most Valuable Beer Brands 2025, lo que la posiciona como la cerveza más valiosa a nivel mundial.

Para la empresa, este aniversario representa una oportunidad para mirar al pasado y al futuro, reafirmando su compromiso con la innovación, el consumo responsable y la promoción de experiencias culturales que conecten con sus consumidores.

Hace 100 años, pusimos el Extra en el centro de nuestra botella

Ese Extra es el corazón de los mexicanos



Por eso, hoy le hacemos fiesta a un siglo de dar el Extra… pero apenas vamos empezando



La “promo del siglo” llega para millones de personas rumno al mundial 2026

Entre las acciones que destacarán en esta celebración se encuentra la “Promo del siglo”, que permitirá a los participantes ganar cerveza, acceso a festivales y boletos para el Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más esperados del planeta.

Además, el festival Corona Capital cumple 15 años y ampliará su concepto Capital Sessions, llevando música y experiencias a tres ciudades mexicanas con artistas nacionales e internacionales.

Un legado económico y cultural en Grupo Modelo

Los directivos de Grupo Modelo recordaron que Corona no solo ha sido un referente en el mercado cervecero, sino también un actor clave en la historia económica y cultural de México. La marca ha generado empleos, impulsado el crecimiento industrial y colocado al país en el mapa internacional como un ejemplo en la producción y exportación de cerveza.

Con su mensaje central de “dar siempre el extra”, Corona busca inspirar a los mexicanos a disfrutar cada momento y celebrar los logros, grandes y pequeños. Este centenario, más que una fecha, es una invitación a seguir innovando y consolidando a México en la escena global, con la cerveza como un símbolo de identidad y orgullo nacional.