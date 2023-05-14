La Yihad Islámica e Israel iniciaron cese al fuego después de cinco días de enfrentamientos

A última hora de la noche del sábado 13 de mayo (hora local) entró oficialmente en vigor una tregua entre Israel y el grupo militante Yihad Islámica, con un acuerdo de cese al fuego mediado por Egipto destinado a poner fin al peor episodio de fuego transfronterizo desde una guerra de 10 días en 2021.

A medida que disminuían los combates, las calles de Gaza, que en su mayor parte habían estado desiertas, se llenaron de palestinos. Algunas personas vitoreaban y hacían sonar las bocinas de los coches, mientras que otras se dirigían a las casas de las personas muertas en los combates para mostrar su respeto.

“Afirmamos los términos del acuerdo, que establecían; no bombardear los hogares de los ciudadanos en la Franja de Gaza, y detener la política de asesinatos de los líderes de las Brigadas Al-Quds y la Resistencia Palestina.” Tarek Silmi / Portavoz de la Yihad Islámica

Sin embargo, la Yihad Islámica, al confirmar el acuerdo del cese al fuego, dejó claro que: "Afirmamos que si la ocupación (Israel) comete cualquier insensatez o asesinato contra los dirigentes de las Brigadas Al-Quds y la resistencia palestina, la resistencia comenzará la batalla desde donde terminó."

El asesor de seguridad nacional de Israel agradeció al presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, los esfuerzos de El Cairo, según el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

National Security Council (NSC) Director Tzachi Hanegbi, on instruction from Prime Minister Benjamin Netanyahu, thanked Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi and expressed the appreciation of the State of Israel for Egypt's intensive efforts to secure a ceasefire. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 13, 2023

¿Qué ocurrió antes del cese al fuego entre Israel y la Yihad Islámica?

Durante días, la vida en Gaza y en las comunidades israelíes cercanas a la frontera ha sido una rutina diaria de ataques aéreos y sirenas que advierten de la llegada de cohetes.

La Yihad Islámica Palestina comenzó a lanzar cohetes el miércoles 10 de mayo bajo la operación "Venganza de los Libres". Mientras que Israel llamó a la suya "Escudo y Flecha".

El cese al fuego inició formalmente este sábado entre el gobierno israelí y el grupo militante Yihad Islámica. El acuerdo se logró por intermediación de Egipto.|MOHAMMED SALEM/REUTERS

Al menos 33 hombres, mujeres y niños palestinos murieron en Gaza durante la violencia. Al menos dos personas murieron en Israel: una mujer israelí y un palestino de Gaza que trabajaba en Israel.

Mientras se ultimaba la tregua, ambos bandos siguieron disparando, con sirenas antiaéreas sonando hasta en los suburbios de Tel Aviv y el ejército israelí anunciando que había alcanzado objetivos de la Yihad Islámica en respuesta al lanzamiento de cohetes.

Al menos 1.234 cohetes fueron lanzados desde Gaza hacia Israel, según informaron las Fuerzas de Defensa de ese país. A partir de ese momento se produjo un importante aluvión, a medida que se acercaba la hora del cese el fuego.

El cese al fuego inició formalmente este sábado entre el gobierno israelí y el grupo militante Yihad Islámica. El acuerdo se logró por intermediación de Egipto.|AMMAR AWAD/REUTERS

Aunque contentos por la noticia de la tregua, algunos residentes de Gaza, cansados de los repetidos estallidos, temen que no tarde en estallar otra ronda de combates.

Durante los cinco días que duró la campaña, Israel mató a seis altos mandos de la Yihad Islámica y destruyó varias instalaciones militares.

Por lo pronto, se confirmó el cese al fuego pero no se tiene previsto cuánto tiempo estará vigente. Los habitantes de Gaza ansían que esta decisión dure varios días para mitigar el temor por los bombardeos y buscar formas de vivir tranquilos antes de otra escalada militar.