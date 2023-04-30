¡Hay chamba en la Embajada de EU! Vacante de casi 400 mil pesos

La Embajada de Estados Unidos (EU) lanzó una nueva oportunidad de empleo para quienes deseen mejorar sus ingresos. Se trata de una vacante de empleo que ofrece hasta 400 mil pesos, ¿quieres saber cómo aplicar? Te decimos los requisitos.

De acuerdo con el Departamento de Estado de EU, el puesto a ocupar es de asistente de embarque, vacante que requiere una asistencia de 40 horas semanales, es decir, un promedio de 8 horas al día de lunes a viernes con un sueldo anual de 393 mil 882 pesos.

¡Tómalo en cuenta! Si estás interesado en aplicar tienes hasta el próximo 15 de mayo hasta las 22:00 horas en las oficinas de la Embajada de EU ubicada en Paseo de la Reforma 305 en la Ciudad de México (CDMX). A continuación te contamos los requisitos completos así como los beneficios y prestaciones que ofrecen.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la vacante de EU?

Uno de los principales requisitos para aplicar a esta vacante es ser bilingüe, así como contar con la documentación necesaria para laborar en los EU. Entre otras cosas, el puesto de asistente de embarque solicita:



Permiso de Residencia Permanente del Instituto Nacional de Migración o Constancia de Ciudadanía Mexicana.

Certificado del último nivel de Educación.

Ser bilingüe: se requiere inglés y español fluido.

Licencia de conducir.

Capacidad para completar la capacitación para conductores de Smith.

Cumplir con aptitudes para completar el curso de operaciones de seguridad de protección de guardaespaldas.

Competencias para completar el curso básico para oficiales de armas de fuego de campo.

Certificaciones médicas.

¿Buscas un púesto de 400 mil pesos anuales? La Embajada de EU lanza estas vacantes|Pexels

Estos son los beneficios y prestaciones de la vacante de 400 mil pesos

Además del atractivo salario de casi 400 pesos anuales, equivalente a 32 mil 823 pesos mensuales, esta vacante ofrece beneficios, como:



Seguro médico y de vida particular.

Días feriados establecidos en Estados Unidos y México.

12 días de vacaciones al año de partida, mismos que aumenta progresivamente.

Afiliación a servicios sociales como IMSS, Afore e Infonavit.

La vacante de empleo también ofrece la oportunidad de viajar al extranjero para capacitarse y adquirir otras habilidades. Si esta no se ajusta a tus aptitudes, no te preocupes, porque la Embajada de EU ofrece diversas oportunidades de empleo, mismas que se encuentran descritas en el siguiente video:

¿Cómo aplicar al puesto de asistente de embarque?

Si cumples con todos los requisitos y deseas aplicar a la vacante de la Embajada de EU, lo primero que debes hacer es ingresar al portal de empleo en la página oficial, dando clic en el siguiente enlace. Una vez dentro deberás crear un usuario y contraseña para seguir con el proceso.

Posteriormente, deberás cargar la documentación solicitada por el portal y completar el formulario. Los solicitantes que sean aceptados en el proceso, serán notificados por la dependencia para una entrevista a través de su número telefónico o correo electrónico.