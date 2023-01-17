Así es el Changesite-(Y), nuevo mineral que China trajo de la Luna

El nuevo mineral lunar, Changesite-(Y), fue descubierto a través de la investigación de las muestras traídas desde la Luna por parte de la misión "Chang'e-5" que China efectuó en el satélite natural de la Tierra.

Una científica del "Gigante Asiático" expuso el proceso de decodificación de datos estructurales del "Changesite-(Y)", el nuevo mineral lunar descubierto a través de la investigación de las muestras que China trajo de la Luna en su misión Chang'e-5.

El nuevo mineral lunar, ha sido denominado "Changesite-(Y)" y es una especie de cristal columnar transparente e incoloro. Fue descubierto a partir de un análisis de partículas de basalto lunar por parte de un equipo de expertos del Instituto de Investigación de Geología del Uranio de Beijing (BRIUG por sus siglas en inglés), una dependencia de la Corporación Nuclear Nacional de China.

Li Ting, investigadora de China, señala que la parte más difícil del proceso radica en separar y seleccionar las partículas del suelo lunar para recopilar datos estructurales.

Ting explica que: "Utilizamos dos lotes de muestras para recopilar los datos sobre el Changesite-(Y). Durante el proceso, tuvimos que obtener datos estructurales desde un solo cristal puro. Después de analizar más de 100 mil partículas, solo encontramos una partícula del Changesite-(Y) contenida dentro de un fragmento de roca que posiblemente podría extraerse como un solo cristal".

Después de separar con éxito la partícula monocristalina, los investigadores de China comenzaron a analizar las muestras, lo cual fue un proceso mucho más desafiante hasta que finalmente, se obtuvo una partícula de un tamaño de 10 por 7 por 4 micrones, lo que equivale a 1/200 a 1/300 del tamaño de una semilla de sésamo. Después de esto, los científicos de China la manipularon poniéndola en contacto con una punta de 10 micrones en una plataforma de muestra.

A new mineral, Changesite-(Y), was discovered from the moon samples retrieved by #China's Chang'e-5 probe, making China the third country to discover a new mineral on moon, China Atomic Energy Authority said on Friday. pic.twitter.com/gieIWN8SMg — People's Daily, China (@PDChina) September 9, 2022

China descubre un nuevo mineral en la Luna

Cabe señalar que este mineral lunar, el "Changesite-(Y)", ha sido aprobado oficialmente como un nuevo mineral por la Comisión de Nuevos Minerales, Nomenclatura y Clasificación de la Asociación Mineralógica Internacional.

Se trata del primer nuevo mineral descubierto en la Luna por parte de China, y el sexto por la humanidad. Este nuevo hallazgo convierte a China en el tercer país en haber descubierto un nuevo mineral en la superficie de la Luna.