“Checo” Pérez, primer lugar en entrenamientos de GP de Brasil

Sergio “Checo” Pérez fue el más rápido durante los entrenamientos libres del Gran Premio (GP) de Brasil, que se llevaron a cabo en el circuito de Interlagos. El piloto mexicano se quedó en el primer lugar, con diferencia de apenas 0.008 segundos entre los tres primeros.

El segundo puesto durante el entrenamiento fue para Charles Leclerc, que fue 0.004 segundos más lento que “Checo” Pérez. Max Verstappen, campeón mundial y compañero de Sergio, se quedó con el tercer puesto.

El mexicano tardó un minuto y 11.853 segundos en el entrenamiento. La vuelta del monegasco se estableció más tarde en la sesión, cuando los autos tenían más agarre.

Red Bull persigue su décima victoria consecutiva este fin de semana, mientras que Verstappen busca un récord de 15 victorias en la temporada. El equipo y el piloto holandés ya han ganado ambos campeonatos.

A falta de una carrera para el final de la temporada, Checo Pérez está empatado con Charles Leclerc en el segundo lugar del Mundial de Pilotos de Fórmula 1|Reuters

¿Cómo están los pilotos para el GP de Brasil?

El penúltimo fin de semana de carreras del año se disputará con el formato de sprint y más tarde el viernes se determinará la parrilla de salida para una carrera de 100 kilómetros el sábado que decidirá el orden para el evento principal del domingo. Verstappen se impuso en las dos anteriores carreras al sprint de la temporada.

El Ferrari de Carlos Sainz fue el cuarto más rápido, 0.186 más lento que "Checo" Pérez, pero el español tendrá una penalización de cinco puestos en la largada del domingo tras tener que recurrir a su sexto motor de la campaña.

El británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo y que esta semana recibió la ciudadanía brasileña honoraria, fue el quinto más rápido para Mercedes -sólo una milésima de segundo más lento que Sainz- con su compañero de equipo George Russell sexto.

Hamilton, ganador del año pasado pero que aún no ha vencido en ninguna prueba esta temporada, se quejó durante la sesión de una hora de duración del desempeño de su monoplaza.

El tetracampeón mundial Sebastian Vettel, que se retirará tras la última carrera en Abu Dabi, fue el séptimo más rápido con su Aston Martin y su compatriota Mick Schumacher fue octavo para Haas.

