Checo Pérez en el GP de Japón: cuándo y dónde ver la clasificación desde México

Checo Pérez se encuentra en un momento dulce de la temporada, pues luego de su victoria en Singapur, el piloto tapatío buscará sumar otro triunfo en la Fórmula 1, ahora en el Gran Premio de Japón, donde los horarios de clasificación y carrera serán radicalmente distintos para la afición mexicana.

Esta será la ronda 18 del calendario, se correrá sobre el circuito de Suzuka y podría ser el fin de semana de coronación para Max Verstappen por segundo año consecutivo, por lo que a continuación te dejamos todos los horarios desde México para seguir la Quali nocturna, pues quienes deseen sintonizarla en vivo probablemente tendrán que trasnochar.

Checo Pérez ganó en Singapur una semana antes del GP de Japón|Instagram: @schecoperez

¿A qué hora corre Checo Pérez en Japón?

Tal como ocurrió en las segundas prácticas libres de Japón, Sergio Pérez se subirá a su RB18 de Red Bull para la clasificación durante las primeras horas de este sábado 8 de octubre, concretamente a las 01:00 horas, tiempo del centro de México, hora exacta en la que comenzará la sesión de clasificación.

Esto quiere decir que los amantes de la Fórmula 1 en México podrán ver acción del deporte motor desde la noche del viernes, pues las terceras prácticas libres comenzarán a las 22:00 horas y acabarán a las 23:00 en punto, salvo algun incidente, por lo que habrá una espera de dos horas para que comience la clasificación, ya sobre la madrugada del sábado.

Horarios para el GP de Japón desde México:

Tercera práctica libre: 22:00 horas del viernes 7 de octubre.

Clasificación : 01:00 horas del sábado 8 de octubre.

: 01:00 horas del sábado 8 de octubre. Carrera: 00:00 horas del domingo 9 de octubre .

¡Un casco especial para un lugar muy especial! ¡Feliz de regresar a Japón! ¡Espero les guste mucho! #JapaneseGP pic.twitter.com/prJmQzBDBs — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 7, 2022

En síntesis, la reocmendación es esperar la clasificación desde la noche de este viernes hasta la 1 de la mañana, momento en el que Checo Pérez buscará conseguir la segunda pole position de su carrera o, por lo menos, superar de nueva cuenta a su compañero Max Verstappen y a los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz.

¿Dónde ver la clasificación para el GP de Japón?

La Quali y carrera sin interrupciones es posible sintonizarla a través de la suscripción de paga de F1TV, servicio de streaming distribuido por la Fórmula 1 y donde se pueden observar las cámaras de los pilotos durante cada sesión.