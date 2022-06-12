Checo Pérez queda en segundo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán

Sergio ‘Checo’ Pérez, el piloto jalisciense lo hizo de nuevo, esta vez quedando en segundo lugar del Gran Premio de Azerbaiyán; su compañero de Red Bull, Max Verstappen, quedó en primer lugar.

Luego de que el piloto monegasco, Charles Leclerc de la casa Ferrari abandonó la pista por fallas en el motor, el mexicano logró escalar hasta la segunda posición del campeonato de pilotos, acumulando 129 puntos.

Por su parte, Verstappen mantiene la posición de líder con 150 unidades, por lo que la marca Red Bull es líder en el campeonato con 279 puntos.

Con esta victoria de Max y Checo Pérez en Azerbaiyán, la marca obtiene su tercer uno-dos de la temporada.

¡CHECO SE SUBE AL PODIO! ¡EL REY DE BAKÚ! ¡VIVA MÉXICO! 🤩🇲🇽@SChecoPerez vuelve a subirse al podio en el #AzerbaijanGP; cruzó la meta en el segundo lugar y su compañero Max Verstappen ganó la carrera. pic.twitter.com/IkXe2sbYXx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 12, 2022

A través de sus cuestas oficiales, la Fórmula 1 celebró el triunfo de Max Verstappen y a todo el equipo de Red Bull, incluyendo a Checo Pérez.

'Verstappen ganó Baku', publicaron.

VERSTAPPEN WINS IN BAKU!! 🇦🇿🏆🎉



Perez makes it a Red Bull 1-2, with Russell claiming the final podium place 👏👏👏#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/739ta2h7Th — Formula 1 (@F1) June 12, 2022

Celebran a Verstappen y Checo Perez en redes sociales

Quien también se unió a la celebración fue la cuenta de Red Bull en México, que posteo un video para felicitar a el Checo y su compañero neerlandés.

Por su parte, el piloto nacido en Bélgica aseguró sentirse contento con el resultado que tanto como su compañero lograron en el Gran Premio de Azerbaiyán.

‘Hoy tuvimos un increíble ritmo en el auto. En general, estoy contento con el balance del carro. Tener un 1-2 como equipo, fue un buen día para nosotros.’, declaró Max para la F1.