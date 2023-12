¡Lava aguinaldo! Encargada de lavandería halla billetes en la ropa de cliente y los devuelve

La encargada de una lavandería en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas se encontró con la sorpresa de que entre la ropa de uno de sus clientes había más de 5 mil pesos, los cuales, sin darse cuenta “lavó" junto con una de las prendas.

En un acto de honestidad la joven dio parte a sus jefes y guardó el dinero para entregarlo íntegro a su cliente que seguramente se sintió muy satisfecho con el resultado de la atención de la trabajadora de la lavandería.

La encargada, de nombre Anahí, ha recibido comentarios positivos sobre su forma de actuar. Ella asegura que cumplió con su trabajo y que a práctica buenos valores.

Joven narra qué ocurrió con aguinaldo de cliente de lavandería



Anahí, relató a Fuerza Informativa Azteca que encontró poco más de cinco mil pesos entre la ropa de uno de sus clientes, lo que ella calificó como el aguinaldo de la persona, por lo que decidió guardarlo para posteriormente entregarlo.

“Estaba lavando la ropa, lo que se hace normalmente y a la hora de sacar la ropa, me percaté de que había billetes y ya avisé ‘saben qué, hice un lavado del aguinaldo”, relató la joven.

El dinero fue entregado al cliente, quien comentó en las redes sociales de la lavandería estar muy contento con el servicio del lugar.

Comentó que cuando entregó el dinero al cliente hizo una travesura: “vino el muchacho, ya era más de la hora que se le había estimado porque siempre ponemos una hora y le dije ‘te estaba esperando porque te tengo una noticia con tu ropa’ y yo no sé habrá pensado y le dije: ‘sabes qué, encontré esto en tu ropa y fue en uno de tus pantalones’ y el muchacho sonrió. Ha de haber pensado o me quemaron o me rompieron o me perdieron, quien sabe, pero esa fue la bromita que le hice”.





El cliente es nuevo en la lavandería, es decir, es la primera vez que dejó su ropa en ese lugar.

Se viraliza acción de encargada de lavandería

En redes sociales la acción de la encargada de la lavandería se viralizó, además de que la publicación del propio establecimiento es muy simpático.

“Se lava aguinaldo. Si crees que está muy sucio tu aguinaldo no te preocupes también te lo lavamos. Cada cliente que ha probado nuestro servicio saben que está parte de HONESTIDAD siempre vendrá en nuestro servicio, agradecemos a cada persona que siempre a sonreído al entregarle cosas olvidadas… pues lo único que queremos es demostrar que aún hay valores muy bien enseñados en todo el personal que trabaja para cada uno de ustedes... Demostrar a Dios con nuestras acciones es parte de nuestro trabajo”, se lee.