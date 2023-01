INM lo confundió con guatemalteco y lo retuvieron cinco días

El pasado domingo 15 de enero y tras recorrer más de 60 kilómetros para comprar zapatos, Margarito Ramos, quien es una persona discapacitada fue detenido e interrogado por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), esto en un Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, a pesar de que Margarito les dijo su nombre y de donde era, fue llevado a sus instalaciones en Comitán ya que lo pensaron que era un guatemalteco sin documentos legales.

Desde ese mismo día en que Margarito fue detenido por el Instituto Nacional de Migración, sus familiares decidieron presentar una denuncia por sus desaparición, la búsqueda la realizaron por distintos lados hasta que les dijeron que se encontraba al interior de una celda en el Instituto Nacional de Migración de Comitán a punto de ser deportado a Guatemala, así nos cuenta Eugenio Ramos, tío de Margarito, parte de los sucedido:

” Cuando yo le preguntaba, ¿ te hicieron preguntas?, sí, dice, me preguntaron mi nombre yo les decía que me llamaba Margarito que soy de Cuauhtémoc municipio de Trinitaria, ¿ por qué esta gente no se tomó la molestia de llamar allá a la presidencia municipal ?, porque allá desde el lunes metimos el reporte de desaparición “

Fueron cinco días en que las autoridades migratorias tardaron en corroborar la identidad de Margarito y la autenticidad de los documentos, tales como acta de nacimiento, su curp, y otras identificaciones, asi cuenta los sucedido el tío de Margarito, Eugenio Ramos:

” A pesar de que vino la mamá del muchacho trajimos toda la documentación de él, el agente municipal de allá de Cuauhtémoc vino nos acompañó y así no querían darlo libertad, este muchacho sufre de facultades mentales por eso es que él no puede llevar en su bolsillo una identificación, porque ha pasado en ocasiones y lo ha perdido, pero nosotros aquí traemos los documentos en donde él está el acta de nacimiento, su CURP, incluso su credencial, vino la mamá de este muchacho a las instalaciones de migración y todavía el guardia que estaba no lo quería dejar ir”.

Luego de todo el calvario que pasó la familia de Margarito, es que fue liberado y pudo regresar a su casa, ahora sus familiares aseguran que presentarán una denuncia penal por las violaciones a sus derechos humanos y lo que resulte.