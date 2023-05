¡Por malportados! Cárcel para borrachos y animales en ejido de Chiapas

Los mil 200 habitantes que conforman el ejido Miguel Alemán, en el municipio de Suchiate, en Chiapas, son regidos por reglas peculiares desde hace unas décadas, son reglas básicas de comportamiento social, que si no cumplen son castigadas con multas y hasta con la cárcel.

Agustín Galindo Aquino, comisario Ejidal en Suchiate, explica cómo se aplican las reglas en el ejido y cómo ha funcionado: “Efectivamente, aquí estamos acostumbrados a que la basura se debe de poner en su lugar, respetar el área. No debemos de consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y debe de acatarse las normativas del ejido, si no, ya saben, es una multa a todo aquel que desacate los acuerdos”.

Llevan más de tres décadas rigiéndose bajo estas reglas

Desde hace más de 30 años y por acuerdo de los ejidatarios, los habitantes y sus animales se rigen bajo estrictas normas para mantener el orden, la limpieza y la seguridad en la localidad.

Gilibaldo Rivera Moreno, del Consejo de Vigilancia Ejido Miguel Alemán refiere:

“Los problemas por los cuales muchas personas son sujetas a unas multas es por quemar basura, por no limpiar sus patios, por no amarrar a sus animalitos. Voy a hablar de los perros; esas son unas de las multas que aplican a las personas cuando este no se ajusta a las reglas”, refirió.

Arturo Hernández López, habitante del Ejido Miguel Alemán relata una experiencia: “Ajuera queda, por ejemplo, mi herramienta queda aquí ajuera, pero simplemente porque esta circulado ya se respeta... En otros lados no, no ya no, aquí todavía, ese aparato puede quedar aquí, de ese pelo”.

Cuando un animalito daña un cultivo, este es retenido y el dueño es obligado a pagar la reparación del daño con una multa de 300 pesos. De esta forma, el animal recupera su libertad. Por cada animalito suelto en las calles, la multa es de 300 pesos.

Para las personas, las multas por conducir a exceso de velocidad, tirar basura o quemarla en la calle son de 500 pesos. Cuando es reincidente, el castigo incluye trabajo comunitario.

Pero cuando la infracción es mayor o no hay un acuerdo, los inculpados son llevados con Don Ovidio Morales el agente municipal, la mayor autoridad de los cinco ejidos cercanos.

Ovidio Morales, agente municipal, explicó que cuando “no se llegaron a entender allá, que el apoyo alimenticio que se le había puesto el juez allá; ya vinieron acá y aquí sí se arreglaron y llegaron a un acuerdo y ahora aquí viene a dejar la mensualidad”.

En los 123 municipios de la entidad, los ejidos y comunidades se rigen bajo usos y costumbres, la inmensa mayoría cuenta con celdas como estas o cárceles ejidales en donde los parroquianos o sus animalitos infractores pagan por sus errores.