Así funciona el chicle contra Covid-19 creado en España

Un grupo de científicos en España creó un chicle contra Covid-19, que puede destruir los lípidos que cubren al coronavirus y de esta manera impedir la entrada del virus al organismo, además también funcionan contra la influenza.

Los creadores del chicle contra Covid-19 explicaron que la goma de mascar está formulada como un cóctel de ácidos combinados, que actúa como si fuera un enjuague bucal, lo que provoca una caída brusca del PH en la boca.

De esta manera, el chicle contra Covid-19 desactiva la capa lípida de virus como el Sars-CoV-2 y la gripe estacional, “causando que la saliva se convierta en un entorno hostil para el virus” y el chicle resulte efectivo contra cualquier variante del coronavirus.

“Cuando el usuario mastica el chicle, los ácidos se mezclan con la saliva y dejan sin efecto al virus. Es interesante para infectados, para minimizar la salida de partículas virales al exterior”, explicó Marcos Isamat, uno de los creadores.

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La idea del chicle contra Covid-19 fue concebida en 2020 por José Antonio González Cuevas director de la agencia Ideas Agitadas, y aunque por el momento solo ha sido aprobado por España, Alemania y Gran Bretana, indicó que espera que pronto se pueda vender en otros países del mundo.

¿El chicle contra Covid-19 es un medicamento?

El chicle contra Covid-19 no es considerado un medicamento, por lo que el tiempo de pruebas para sacarlo al mercado fue más corto que otras medicinas.

Y aunque sus creadores afirman que el chicle contra Covid-19 ayuda a evitar el contagio del coronavirus, también indicaron que no sustituye a otras medidas como el uso de los cubrebocas o las vacunas.

En España, además del chicle contra Covid-19, también trabajan en otros proyectos para combatir el virus, como una nueva vacuna que ya se encuentra en la tercera fase de prueba, por lo que pronto podría salir al mercado.

