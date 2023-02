NomásNoEstorben: Hasta para morir, la burocracia en Chihuahua

¿Qué tan fácil es para los empresarios mantener o comenzar un negocio en Chihuahua? Todo indica que nada, pues tienen que enfrentarse a una serie de obstáculos que parecen tener la intención de desmotivar su iniciativa. En el apartado “Nomás no estorben”; el apartado la burocracia en la frontera.

Para Cristina Cunningaham, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chihuahua “no es fácil, Chihuahua es uno de los estados que más te complica la tramitología, le hemos venido diciendo de muchos años atrás, pero bueno seguimos con gobiernos nuevos y sin excepción en cuanto a la tramitología”.

Explica la burocracia de la siguiente forma: “Es un engorro, o sea estamos hablando de trámites federales en donde la gente tuvo que hacer citas por internet o estarse a la espera de alguna cita en físico o en presencial y que pues terminó hasta en un pago adicional para la gente que te lograba conseguir la cita”.

Eso es parte de lo que viven los empresarios en Chihuahua por la gran cantidad de trámites que deben realizar para iniciar o mantener un negocio.

Cristina Cunningaham recuerda que “con esta nueva ley que saca Javier Corral, de grandes ideas el hombre verdad, efectivamente ahora no, si nos tienes toda la tramitología municipal, más un trámite con Coespris que es la carta de no inconveniente que es carísima, carísima, un restaurante bar puede pagar 90 mil pesos por esa pura no inconveniente”.

Eso en las consideradas grandes ciudades de Chihuahua, pero hay lugares con menos población y con problemas similares.

Trámites, trámites, trámites

En Villa Ahumada, Chihuahua, la ciudad de los “asaderos” y precisamente a 100 kilómetros de Ciudad Juárez donde también comerciantes y vendedores tiene el problema con sus trámites, hay que viajar hasta la frontera.

Son poco más de 10 mil habitantes, la mayoría de las familias tienen pequeños negocios para atender al turismo.

Tal es el caso de Alberto Leal quien lleva 22 años rentando un espacio para vender sus quesadillas; “si enferma uno tiene que ir hasta Juárez, si muero uno tiene que ir hasta Juárez, pa’ todo tiene que ir uno hasta Juárez porque aquí no hay nada”.

Pero cuando los comerciantes necesitan cumplir los requisitos para poder funcionar y pagar impuestos viene el problema, no todos pueden hacerlo por internet.

“Hay veces que se puede y veces que no... ¿Por qué tan difícil para ustedes el internet pues? Porque muchas veces tiene que pagar uno el internet, no es gratuito”.

En el pueblo solo hay oficinas municipales, así que deben dejar de trabajar para poder realizar un trámite lejos de Ahumada, lo más cercano a cien kilómetros.

Fabián Sánchez refiere cuánto gasta si se vas a Juárez a hacer un tramite: “Pues, más o menos aproximadamente, pues échele lo del camión, que las rutas, que la comida, tiene uno que dejar aquí el trabajo un tiempo nomás”.

Empresarios, pequeños comerciantes y las cámaras en Chihuahua piden que ya los tomen en cuenta.

“Venimos de una pandemia en donde nos cerraron, nos limitaron, etc. en donde nos dejaron toda la carga fiscal y laboral encima; nos quedamos solos y que definitivamente pedirles lo mismo es sensibilidad y que busquen cómo hacer sus trámites más pequeños, que se dejen de trucos; de estar viendo a ver por dónde nos atacan o sacan el dinero”, pide Cristina Cunningaham.