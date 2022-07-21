Senadora de Chile que quedó ciega en protestas, demanda al Estado

Una mujer, que quedó ciega a raíz de una acción policial durante una ola de protestas efectuadas en Chile y que ahora es senadora, demanda al Estado por los daños, además de que pide una indemnización por más de 2 millones de dólares (más de 40 millones de pesos), junto con otros miembros de su familia.

Fabiola Campillai perdió la vista a finales del año 2019, cuando recibió el impacto de una bomba lacrimógena mientras esperaba en una parada de bus del transporte público para ir a su trabajo. Todo sucedió en una parada del sector de la periferia en el sur de Santiago, capital de Chile. Dos años después fue elegida senadora.

"La señora Campillai, junto a su familia, demandaron de indemnización de perjuicios al Estado de Chile por el daño causado", señaló su abogada, Alejandra Arriaza.

Alejandra Arriaza, abogada: "El derecho de las víctimas a la reparación integral es un deber del Estado, así ha sido asumido por Chile al firmar y ratificar tratados internacionales".

La demanda fue presentada durante el pasado mes de febrero (2022) ante un tribunal en el municipio donde reside en el sur de Santiago, pero tras asumir como senadora en marzo pasado y tener fuero, el caso fue trasladado a otra corte de Chile.

La reparación económica a víctimas de violencia estatal es un paso hacia la reparación INTEGRAL y se basa en tratados de DDHH firmados y ratificados por Chile. Mi demanda de indemnización de perjuicios al Estado Chileno por el daño causado, fue realizada ANTES de ser senadora.. — Fabiola Campillai Senadora (@DignidadFabiola) July 21, 2022

"La reparación es un derecho y no tan solo para mi, como víctima directa sino que también para mi familia": Campillai

La demanda de Campillai es por 700 millones de pesos (chilenos), que se suma a montos menores exigidos por sus dos hijas, su hermana, su madre, además de su esposo para un total de 2 mil 200 millones de pesos, confirmó la corte de San Miguel, que será la que revisará el caso.

Por otro lado, mientras se desarrolla un juicio oral, el expolicía Patricio Maturana está detenido preventivamente como responsable de la agresión que dejó ciega a Campillai en medio de las masivas protestas que estallaron en Chile en octubre del 2019 y que se extendieron durante varios meses.

Otro joven chileno también quedó ciego por acción policial durante las protestas, en las que decenas de personas fueron víctimas de traumas oculares. Es por ello que varios organismos defensores de los Derechos Humanos, han cuestionado el actuar de la policía en la represión de las protestas en Chile.

Cabe recordar que más de 30 personas murieron, 3 mil resultaron heridas y 30 mil fueron detenidas durante las manifestaciones en Chile.