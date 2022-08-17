Chile dicta medidas contra minera tras socavón en norte del país

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), regulador ambiental de Chile, dijo el martes 16 de agosto que dictó una serie de medidas contra la minera canadiense Lundin luego de que se produjera un socavón en un terreno cercano a la operación.

La SMA ordenó seis medidas "urgentes y transitorias" en medio de la investigación de las causas que generaron el socavón de 36,5 metros de diámetro en la comuna de Tierra Amarilla, a unos 665 kilómetros al norte de Santiago, la capital de Chile.

"Tras realizar varias visitas inspectivas a la zona, se detectó que la minera estaría realizando una sobre-extracción de material, lo cual podría haber provocado un aumento de aguas afloradas que no han sido controladas adecuadamente", dijo el Superintendente encargado del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, sobre las causas del socavón.

"Considerando la relevancia de los hechos que hemos presenciado, se hace necesario dictar estas medidas las cuales son complementarias a las acciones que ha tomado el Sernageomin y el Ministerio de Minería", agregó el ministro chileno.

👉 @elmostrador: Tierra Amarilla: SMA dicta medidas contra Minera Ojos del Salado tras “socavón”. Se solicitan 6 medidas urgentes y transitorias, relativas al levantamiento de información que permita caracterizar el riesgo ambiental tras incidente + inf https://t.co/suKh0hdWpd 🦺 — SMA (@SMA_CL) August 17, 2022

Entre las medidas a la minera se incluye un estudio de estabilidad del suelo, monitorear niveles en pozos, análisis hidro-geoquímicos de compuestos principales y elementos trazas de aguas subterráneas y un estudio que evalúe el sistema de drenaje actual.

Además se pidió un estudio para comprobar si los volúmenes de agua extraída históricamente por Mina Ojos del Salado han generado o no un detrimento del acuífero aluvial del río Copiapó u otro acuífero presente en el área.

La compañía minera no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La semana pasada, la ministra de Minería, Marcela Hernando, dijo que el gobierno buscará aplicar duras sanciones a los responsables del socavón, citando la sobreexplotación del yacimiento aledaño.

La canadiense posee un 80% de la propiedad, mientras que el 20% restante está en manos de las japonesas Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation.