Chile presidirá la Alianza del Pacífico por un mes

Chile tomo la presidencia de la Alianza del Pacífico de manera temporal, luego de que el gobierno de México le entregara el mandato del bloque, integrado también por Colombia y Perú. En realidad le tocaba a Perú que le entregaran la presidencia en noviembre pasado, pero el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador se negó a pasar la estafeta a la Perú, porque considera ilegal la presidencia de Dina Boluarte, a quien acusa de cometer un golpe de estado en contra de Pedro Castillo quien fue elegido en las urnas.

Comunicado Conjunto | Traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la #AlianzaDelPacífico. 👉 https://t.co/XG3JqkTR6y pic.twitter.com/5LRHnQxHXt — Alianza del Pacífico (@A_delPacifico) June 28, 2023

Como una medida para continuar los procedimientos de la Alianza del Pacífico, Chile actuó como intermediario para salir del conflicto. El canciller chileno Alberto van Klavere dijo que su país asumirá la presidencia del organismo solo durante un mes para luego traspasarla a Perú.

"Nosotros siempre hemos reconocido el derecho que lecorresponde al Perú para ejercer la presidencia pro témpore y esen ese espíritu que hemos asumido la responsabilidad de actuarcomo intermediarios para poder resolver esta situación", dijo el canciller chileno.

Mientras el ministerio de Relaciones Exteriores peruano señaló a través de un comunicado que "el acuerdo alcanzado refleja la voluntad política de seguir apostando por la integración latinoamericana, que favorece el diálogo, el intercambio económico-comercial, la cooperación y la inserción internacional".

Según los estatutos de la Alianza del Pacífico, la presidencia temporal alterna cada año en orden alfabético pero esta vez como excepción Chile tendrá la presidencia por un mes para después continuar el rol establecido.

¿Qué es la Alianza del Pacífico?

La Alianza del Pacífico, establecida en abril del 2011 es un mecanismo a través del cual sus miembros buscan integración para avanzar progresivamente hacia la libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas. La integran Chile, Colombia, México y Perú.

Conflicto entre México y Perú

Desde el conflicto en Perú que derivó en la destitucion del presidente Pedro Castillo y la designación de Dina Boluarte como presidenta de la nación andina. México y Perú han pasado por varios episodios que han lastimado la relación diplomática entre los dos países. El Congreso peruano declaró en mayo pasado, persona non grata al presidente López Obrador por considerar que sus comentarios sobre Perú han sido injerencistas.

Lima expulsó al embjador mexicano y retiró al suyo de la Ciudad de México.