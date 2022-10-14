Chile rechaza solicitud de extradición del exdiputado Mauricio Toledo

La Corte Suprema de Chile rechazó este viernes la solicitud de extradición del exdiputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez, requerido en México por presunto enriquecimiento ilícito.

Con cuatro votos en contra y uno a favor, las autoridades chiles determinaron que negar la extradición para que Mauricio Toledo continúe en el país sudamericano.

La Corte Suprema de Chile renovó la solicitud tras establecer la improcedencia de la extradición del ciudadano chileno-mexicano, al no cumplir con la “mínima gravedad del delito”, ya que en Chile el enriquecimiento ilícito se sanciona con una multa y no con un año de reclusión, que sería la pena mínima para conceder la extradición.

“La extradición solo procede por delitos de gravedad, y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de privación de libertad, que serían por tanto de escasa lesividad”, sostiene el fallo a favor de Mauricio Toledo.

De acuerdo con las leyes de Chile, el enriquecimiento ilícito se sanciona solamente con el pago de una multa equivalente al monto del incremento patrimonial indebido,además de la inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos públicos, pero no requiere de la privación de la libertad.

¿Por qué México pide la extradición de Mauricio Toledo?

Mauricio Toledo es un exdiputado federal y también fue alcalde de Coyoacán. El político militó en partidos como Morena, PRD y PT.

El exdelegado es acusado por la Fiscalía capitalina del delito de enriquecimiento ilícito, así como por testimoniales y dictámenes de peritos en materia de contabilidad.

Desde diciembre de 2021, la fiscalía solicitó a las autoridades de Chile la extradición de Mauricio Toledo luego de documentar que presuntamente su patrimonio aumentó sustancialmente de 2006 al 2020.

Desde agosto de 2021, Mauricio Toledo viajó a Chile.