Chile sancionará a responsables del socavón cerca de mina de cobre

El Gobierno de Chile buscará aplicar duras sanciones a los responsables de un enorme socavón que se produjo cerca de una mina de cobre de la compañía canadiense Lundin en el norte del país, dijo el lunes la ministra de Minería, Marcela Hernando.

El misterioso socavón de 50 metros de diámetro que se generó a fines de julio ha provocado la movilización de las autoridades locales y llevó al Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) a suspender las operaciones de una mina del distrito Candelaria.

"A pesar de que Sernageomin había hecho una fiscalización en julio, no fue capaz de detectar esta sobreexplotación y, por lo tanto, eso también nos hace pensar que tenemos que reformular cuáles son nuestros procesos de fiscalización", dijo la ministra, citada en un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades chilenas no han entregado detalles de la investigación que se realiza sobre las causas del socavón. Solo detuvieron las faenas en la mina cercana al sitio.

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para sancionar, no solamente multar porque a veces el Estado tiene muy pocas herramientas y las multas son insignificantes, pero no solo las multas, sino las consecuencias serias que puede traer esto para la minera tienen que ser ejemplares", adelantó Hernando sobre las sanciones por el socavón.

Medios locales y extranjeros han mostrado diversas imágenes aéreas del enorme socavón en un terreno cercano a la operación de Lundin Mining, a unos 665 kilómetros al norte de la capital chilena.

La canadiense posee un 80% de la propiedad cercana al socavón, mientras que el 20% restante está en manos de las japonesas Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation.

⚠️ Un gigantesco socavón de aproximadamente 25 metros de diámetro se produjo ayer en la Mina Alcaparrosa de la Minera Candelaria (Tierra Amarilla, región de Atacama).

No se registraron personas lesionadas, además de suspender las operaciones en el sector cercano. pic.twitter.com/lpFdZj0ugX — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 1, 2022

Tweet

Paralizar faenas en mina de cobre luego de socavón

Autoridades chilenas ordenaron la detención de faenas en una mina de cobre del norte del país, luego de determinar una presunta sobre explotación tras la aparición de un enorme socavón que tiene en alerta a los residentes del poblado de Tierra Amarilla.

El regulador minero Sernageomin dijo que continúa investigando el impresionante socavón que ahora tiene unos 50 metros de diámetro y que surgió hace más de una semana en las inmediaciones de la comuna de Tierra Amarilla.

"Las primeras medidas tomadas por nuestro servicio fue instruir a la compañía a paralizar las operaciones de la mina Alcaparrosa y se inició un proceso sancionatorio que se mantiene en curso", dijo Sernageomin en un comunicado divulgado tarde el sábado.

La autoridad dijo que en el lugar se han instalado bombas extractoras de agua y que por el momento la situación está controlada. En los próximos días, indicó que se enfocaría en indagar "los caserones de la mina, en especial el situado bajo el hundimiento y que preliminarmente tendría una sobre explotación".

"Los niveles bajos de la mina, estarían inundados con agua, algo complemente fuera de lo común", dijo a medios locales el alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga.

La subterránea Alcaparrosa pertenece al distrito de Minera Candelaria, una operación que se alimenta de un rajo abierto y de tres pozos bajo tierra, de acuerdo a la página web de la empresa. El sector en conjunto se conoce como Minera Ojos del Salado.