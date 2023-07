Balacera en taquería de Chilpancingo deja dos ex funcionarios muertos

Minutos antes de la medianoche, en un ataque armado en una taquería, privaron de la vida a dos ex funcionarios municipales; se trata del ex regidor por el PRD de la comuna capitalina Oscar Garibay al ex director de la juventud de Chilpancingo Ivan Zaith.

La agresión ocurrió cuando ambos se encontraban en la taquería “Los dos carnales”, propiedad de Óscar Garibay , ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de Unidos por Guerrero.

La madrugada se confirmó la identidad de las víctimas: El ex regidor del PRD Oscar Garibay el ex director de la Juventud del municipio de Chilpancingo, Ivan Zaith.

Ex regidor estaba en taquería de su propiedad

De acuerdo con los primeros reportes, el ex regidor se encontraba en su taquería como era costumbre al estar pendiente de su negocio, cuando fue sorprendido por hombres armados quienes dispararon en repetidas ocasiones causándole la muerte e hiriendo a una persona más.

Fue un reporte al 911 donde señalaban que se habían escuchado varios disparos de arma de fuego así como gritos de auxilio lo que alertó a las autoridades quién es arribaron al lugar de los hechos inmediatamente.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar e intentaron dar los primeros auxilios a la víctima pero ya se encontraba sin vida.

Mientras tanto, el hombre herido fue trasladado al hospital para su atención médica, sin embargo informaron que falleció mientras recibía atención médica, se trata de Iván Zaith.

Al lugar arribaron las corporaciones de los tres niveles para acordonar el área y llevar a cabo las diligencias de ley.