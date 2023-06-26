China expresa su apoyo a Rusia tras conflicto con grupo Wagner

China apoya a Rusia en el mantenimiento de su estabilidad nacional, según dijo el domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, un día después de un motín abortado del grupo Wagner, de mercenarios fuertemente armados.

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andrei Rudenko, mantuvo conversaciones en Beijing sobre asuntos "internacionales" el domingo, tras el desafío más serio al poder del presidente Vladimir Putin desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

“La parte china expresó su apoyo a los esfuerzos de los líderes de la Federación Rusa para estabilizar la situación en el país en relación con los acontecimientos del 24 de junio y confirmó su interés en el fortalecimiento de la cohesión y la mayor prosperidad de Rusia”. Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

En un principio, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino se limitó a decir que Rudenko había intercambiado puntos de vista con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, sobre las relaciones chino-rusas y asuntos internacionales y regionales de interés común.

Horas más tarde dijo que China apoya a Rusia en el mantenimiento de su estabilidad nacional y que la reciente escalada de tensiones en Rusia era "asunto interno" de Rusia.

No estaba claro cuándo llegó Rudenko a Beijing, ni si su visita a China, un aliado clave de Rusia, era en respuesta a la aparente rebelión encabezada por el líder mercenario Yevgeny Prigozhin.

El motín fue abortado el sábado en un acuerdo que libró a Prigozhin y a sus mercenarios de enfrentarse a cargos penales y exilió a Prigozhin en Bielorrusia a cambio de que retirara a sus combatientes a la base.

El jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, ordenó a sus combatientes que ya habían avanzado hacia Moscú, que dieran la vuelta y regresaran a sus bases.



La orden según es para evitar un derramamiento de sangre. https://t.co/EBStng8r5P pic.twitter.com/1EtwzCjRSJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 24, 2023

Postura de China en el coflicto de Rusia

China aún no se ha pronunciado públicamente sobre la rebelión que, según Vladimir Putin, amenazó la propia existencia de Rusia. Los líderes occidentales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijeron que seguían de cerca la situación.

Prigozhin había dicho que su "marcha" sobre Moscú pretendía destituir a los mandos corruptos e incompetentes a los que culpa de haber estropeado la guerra de Ucrania.

La rebelión ha sido seguida de cerca por los medios de comunicación chinos, que se han abstenido en gran medida de hacer comentarios antes de cualquier declaración oficial.

